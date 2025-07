Luis Díaz se roba el show en Bayern Múnich con golazo en entrenamiento

Luis Díaz continúa acaparando titulares en Alemania tras oficializarse su fichaje por el Bayern Múnich, uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo. El extremo colombiano, de 28 años, fue adquirido por el conjunto bávaro a cambio de una cifra cercana a los 75 millones de euros, procedente del Liverpool de Inglaterra. Con contrato hasta 2029, el guajiro vive un nuevo capítulo en su carrera deportiva, ahora en la Bundesliga.

Desde su llegada a territorio alemán, los focos se han centrado en el exjugador del Junior de Barranquilla, quien se ha mostrado sonriente, comprometido y ansioso por brillar con la camiseta del multicampeón germano. Díaz, que viene de ser figura con la Selección Colombia y tuvo una destacada etapa en Anfield, busca dejar su huella en Múnich y conquistar nuevos títulos a nivel de clubes.

Luis Díaz ya muestra su calidad en el Bayern Múnich

En los entrenamientos, el colombiano ya empieza a hacer gala de su técnica, desequilibrio y capacidad para definir con categoría. El Bayern Múnich compartió en sus redes sociales un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se aprecia a Luis Díaz recibiendo un pase que controla con la parte externa del pie derecho, para luego definir con gran clase ante el portero, generando aplausos entre sus compañeros.

Lucho ya hace estragos en Bayern pic.twitter.com/MqZM93L3AY — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) July 31, 2025

Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración para el extremo guajiro. Los fanáticos no ocultaron su entusiasmo por ver a ‘Lucho’ con la camiseta del Bayern y algunos incluso lo postulan como futuro Balón de Oro.

“El más grande de América actualmente👏 ¡qué jugador!”

“Que te presuman más que el Bayern a Lucho ❤️⚽🔥”

“Próximo Balón de Oro 👏”

“Lo que hubiera sido si Müller hubiera estado en esos entrenamientos con Lucho 🥺”

Con este tipo de comentarios, queda claro que la llegada de Díaz ha generado una ola de ilusión no solo entre los seguidores del Bayern, sino también en gran parte de la afición colombiana, que ve en él a uno de los máximos referentes del continente.



¿Qué dijo Luis Díaz?

Durante su primera rueda de prensa como jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz expresó su alegría por unirse al conjunto bávaro y valoró el recibimiento que ha tenido desde el primer día.

“Estoy muy contento de estar aquí en Múnich, en un gran club. Mis primeras impresiones han sido muy buenas. Aún no he tenido mucho tiempo, pero me han dado una bienvenida muy cálida y tengo ganas de conocer mejor a todos”, afirmó el atacante colombiano.

Además, confesó que este paso representa un sueño cumplido: “Muy muy feliz por ser parte, recalcar lo que es el Bayern, la institución que es, el equipo que es. Siempre soñé de chico estar en los clubes más grandes del mundo y hoy que lo estoy cumpliendo, lo disfruto. Tratar de acomodarme al equipo lo más pronto posible, estoy que me juego”.

Con su talento, humildad y ambición, Luis Díaz espera consolidarse como una de las grandes figuras del Bayern Múnich y seguir haciendo historia en Europa.