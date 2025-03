Wilder Medina y la vez que "le cortaron las piernas": "En vez de ayudar, me enterraron"

"Jugaba descalzo en las calles, soñando con ser goleador del fútbol colombiano. Me gustaba Faustino Asprilla y decía que yo era el 'Tino', hasta el punto de que celebraba como él. Permanecía en las canchas. Mi padre soñaba con verme debutar a nivel profesional, pero no se pudo porque falleció. Ese momento es lo más duro que he vivido, mi vida se partió en dos, fue muy duro", con este relato, Wilder Medina dio inicio a la historia de su vida, contada en el programa 'Se Dice de Mí'.

"Cuando pasó eso, nos fuimos a un barrio y eso me golpeó duro porque ahí fue donde conocí las drogas. Varias veces me ofrecieron, pero les decía que no, hasta que un día pasó. Lo primero que probé fue un cigarrillo y después la marihuana. Y al año, la cosa empeoró. El caso es que, con el fin de alejarme de ese mundo, mi tío me llevó a que me dieran la chance en el fútbol. Yo era flaco, tenía guayos prestados, no tenía pinta de delantero", recuerda el exatacante de Deportes Tolima.

"Entré y, en 15 minutos, hice tres goles. Subimos a presidencia del equipo de Rionegro y firmé, pero no me pagaban nada. Por eso era que también estaba con las pandillas. En 2002, me fue bien en Rionegro y llegué al Huila, donde probé suerte y quedé con Fernando Uribe. Jugué mi primer partido en Primera División. Ahora, yo me las ingeniaba para fumar luego de todos los partidos. Eso era una enfermedad y no tenía la capacidad para ponerle un alto en el camino", reflexionó.

Pero eso fue solo el inicio. "Estábamos en un bar, andaba borracho porque llevaba tres días seguidos tomando, así que me fui al baño y estando allá, llegó un muchacho a ofrecerme marihuana y le dije que no, pero accedí y eso me paró de una, entonces, desde ahí, empezó la vaina con la droga; me volví adicto", añadió Wilder Medina, quien tocó fondo con esto.

"Llegó la luz, en medio de eso. Lo que pasó con César Pastrana, en Santa Fe, fue único. Una gran persona. Me dijo: 'usted ya demostró que es un jugadorazo y, ahora, quiero que demuestre que es buena persona'. Eso fue lo mejor que me pasó, después de lo mal que salí del Tolima. Allí, en el club 'pijao', fue duro porque después de la primera sanción, volví y en tres partidos, hice cinco goles, me hicieron control del doping y salí negativo, siendo goleador de la liga de ese entonces", dijo.

Wilder Medina, exfutbolista en su paso por Independiente Santa Fe, se lamenta por un gol errado en la Liga Archivo de Colprensa

"Pero entonces los demás clubes se quejaron, enviaron cartas a la Conmebol y me metieron un año de castigo. Cuando se iba a torneos internacionales, siempre me llamaban al control del doping, me tomaban la muestra, por antecedentes o lo que fuera. Y ese año de pausa fue lo peor. Es como si me hubieran cortado las piernas. En vez de ayudar, me enterraron. Solo me importaba seguir tomando y consumiendo, llegué al deterioro", reveló el exfutbolista que dejó huella en Santa Fe.

"Cuando jugaba en Santa Fe, andaba armado porque tenía cadenas, buena camioneta y plata; era por seguridad. Pero eso no es bueno. Si la fama y el éxito no se controlan, uno vive cosas malas. Mis amistades no eran las mejores, me robaban, en fin. Tuve dificultades con el grupo en el equipo 'cardenal', no fue nada bueno. Por fortuna, todo eso cambió y ahora doy charlas a niños, en escuelas, para que no repitan todo eso que viví, que no es nada bueno", sentenció Wilder Medina.