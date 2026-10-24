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Gol Caracol  / Bajas en el Bayern: sin Kompany en el banquillo, ni Luis Díaz en cancha, para el duelo con Friburgo

Bajas en el Bayern: sin Kompany en el banquillo, ni Luis Díaz en cancha, para el duelo con Friburgo

Sin el entrenador belga en el banquillo por problemas de salud, ni el atacante colombiano por lesión muscular, Bayern Múnich se reestructura para defender la cima de la Bundesliga.

Por: AFP
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz junto a su técnico Vincent Kompany
Luis Díaz junto a su técnico Vincent Kompany
AFP

El desplazamiento del Bayern a Friburgo el domingo para el duelo en la cumbre de la 7ª fecha de la Bundesliga, se hará sin Vincent Kompany, de baja para varias semanas y, sin embargo, presente en todas las mentes tras su hospitalización el viernes.

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El sábado, durante la tradicional rueda de prensa previa al partido, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, dio noticias tranquilizadoras sobre el entrenador belga, tras el desvanecimiento que sufrió la víspera.

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"Primero, la buena noticia: está estable. Se derrumbó ayer en el campo y ahora está en el hospital, donde se quedará unos días más, hasta que realmente hayamos aclarado todo, examinado todo, verificado todo, comprobado todo", explicó Eberl.

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"Primero tenemos que averiguar qué ha pasado, luego cómo. Y después pensaremos con calma qué significa eso para el tiempo de recuperación. Por eso, de momento, no vamos a fijar absolutamente ningún plazo. Y no vamos a hablar de días, vamos a hablar de semanas. Eso tiene que estar claro para todos nosotros, y de hecho ya lo está", precisó Eberl.

El viernes, al término del entrenamiento para preparar el partido en Friburgo del domingo, Vincent Kompany se quedó para seguir la sesión del equipo reserva dirigida por el exinternacional brasileño y exjugador del Bayern y del Niza, Dante.

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Fue entonces cuando el técnico belga de 40 años sufrió un desmayo y fue trasladado en ambulancia a una clínica de Múnich.

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- Sin hablar de fútbol -

El antiguo central del Manchester City está siendo sometido a una serie de pruebas para conocer el origen de su malestar, antes de un periodo de baja de varias semanas según Eberl, que estuvo acompañado en esta rueda de prensa por Aaron Danks, uno de los ayudantes de Kompany.

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"Ayer por la noche hablé brevemente con él y le expliqué que no íbamos a tener ninguna conversación sobre fútbol. Fue únicamente para saber cómo estaba, comprobar su salud y asegurarme de que se encontraba bien", explicó Danks.

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"Tenemos un cuerpo técnico fantástico. Es cierto que hay una cabeza en la cima, pero el éxito que hemos tenido en estos últimos dos años, o estos dos años y medio, se basa en un equipo muy, muy eficiente, un equipo excepcional", consideró el director deportivo.

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La semana pasada, Kompany contrajo un "virus bastante fuerte", según sus propias palabras, que lo mantuvo alejado del grupo durante unos días para descansar. Hace una semana, contra el RB Leipzig, debilitado y con dolores en las piernas, siguió el partido desde el banco, dejando en manos de Danks la tarea de dar las instrucciones durante el encuentro.

- "No escuché a mi cuerpo" -

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Para preparar el duelo de Liga de Campeones contra el Arsenal (2-2), el ex internacional belga no había dirigido las sesiones de entrenamiento, dejando esa tarea a su cuerpo técnico.

El miércoles volvió a ocupar su lugar en el banco y también compareció en la conferencia de prensa posterior al partido, reconociendo que últimamente se había exigido demasiado: "Como entrenador, uno siempre quiere hacerlo todo. La semana pasada, contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. En un momento dado, mi cuerpo terminó diciéndome: "Ahora paras".

Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
Vincent Kompany; DT del Bayern Múnich
Fotografía de: AFP

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"Lo más importante es animarlo a descansar. Llevará el tiempo que tenga que llevar. Es un verdadero reto conseguir que Vincent descanse. Ustedes conocen su personalidad, trabaja duro, es un líder. Es importante que descanse", comentó Danks el martes.

Llegado al Bayern en junio de 2024, Kompany despejó rápidamente las dudas en el banquillo muniqués en su primera experiencia como entrenador de un club importante. Con un estilo de juego atractivo, conquistó la Bundesliga en sus dos primeras temporadas y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones la pasada campaña.

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