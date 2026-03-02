Síguenos en:
Gol Caracol  / Getafe sorprendió al Real Madrid en la Liga de España; vea el golazo de Martín Satriano

Getafe sorprendió al Real Madrid en la Liga de España; vea el golazo de Martín Satriano

Este lunes, Real Madrid recibió al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido en el que los 'azulejos' abrieron la cuenta con una gran anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Martín Satriano y su golazo al Real Madrid.
Martín Satriano y su golazo al Real Madrid.
Getty Images.

