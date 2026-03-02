Getafe sorprendió al Real Madrid en la Liga de España; vea el golazo de Martín Satriano

Getafe silenció el estadio Santiago Bernabéu gracias a un gran gol frente al Real Madrid en la Liga de España. El autor fue Martín Satriano, quien tuvo una gran pegada para vencer a Thibaut Courtois.

A los 37 minutos, Satriano 'cazó' un rebota fuera del área y sacó un potente remate sin dejar caer la pelota sobre la grama. La pelota se coló en el ángulo del arco 'merengue'.

Vea el gol de Martín Satriano en Real Madrid vs. Getafe