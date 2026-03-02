"En Selección Colombia hay jugadores de buen nivel, hay que mejorar la mentalidad para el Mundial"

Durante la semana pasada un tema recurrente tuvo que ver con los actos de violencia que se presentaron en el estado de Jalisco, en México, después de la muerte en un operativo de Nemesio Rubén Oseguera, alias 'Mencho', quien era considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos en territorio 'manito' y con resonancia a nivel internacional, ya que faltan pocos meses para el arranque del Mundial 2026. Y es que en Guadalaja, por ejemplo, la Selección Colombia jugará su segundo partido de la fase de grupos, que saldrá del ganador del repechaje que jugarán Jamaica, Nueva Caledonia y Congo.

En las últimas horas y ante un tema judicial, porque se tuvo que presentar en la Fiscalía; los periodistas aprovecharon la presencia de Aquivaldo Mosquera, colombiano que jugó en Pachuca, América y Chiapas, para preguntarle por el tema anteriormente citado. "Nosotros también vivimos en Colombia estas situaciones, y bueno, el fútbol nunca paró. Entonces, en ese sentido, como lo dije hace un momento, hay que apoyar también al país (organizador). Esperemos que se haga un muy buen mundial, y bueno, los países hacen un esfuerzo bastante grande para que se pueda lograr lo que se está haciendo en este momento, y las selecciones también deben poner de su parte", dijo el otrora zaguero central surgido en Atlético Nacional.

Aquivaldo Mosquera, en sus tiempos de futbolista con Selección Colombia. Colprensa

'Aqui', como es conocido por su más cercanos, también agregó que "en la Selección Colombia hay muchas personas que conocen bastante bien a México. Tienen a Amaranto Perea, que es asistente del profesor Lorenzo. Y bueno, yo creo que ahí ellos sabrán qué será lo mejor. Creo que (Guadalajara) es una buena ciudad para Colombia, porque viven muchos colombianos también, y eso también es bueno. Entonces el apoyo va a estar. Somos un país que conocemos también lo que es lo que vive México, entonces en ese sentido somos valientes".

El seleccionado colombiano ya definió que Guadalajara será la sede de concentración y entrenamientos, durante la Copa del Mundo, a la que llegará con una nómina de buenos jugadores y con una afición a la expectativa.



¿Cómo ve Aquivaldo Mosquera a la Selección Colombia?

“Colombia pasa por buen momento, con jugadores importantes para el sistema que está jugando Colombia, están en buen momento en sus clubes, hay equipo, lo que tenemos que superar es la mentalidad para estar mejor ubicados en temas del Mundial y buscar un campeonato”, finalizó Aquivaldo Mosquera.