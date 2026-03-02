Síguenos en:
"En Selección Colombia hay jugadores de buen nivel, hay que mejorar la mentalidad para el Mundial"

Un antiguo futbolista que tuvo trayectoria en el fútbol mexicano entregó además su concepto con respecto a los brotes de violencia recientes en México, en donde Colombia jugará dos partidos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de mar, 2026
Selección Colombia
Selección Colombia en Eliminatorios - Foto:
AFP

