Atento, James Rodríguez y Lionel Messi; se confirmó cómo será el All Star 2026 de la MLS

La MLS confirmó que el All-Star Game 2026 será el 29 de julio en el Bank of America de Charlotte entre las estrellas de la liga de Estados Unidos y Canadá contra un combinado de figuras de la Liga MX.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Editado por: EFE
Camisetas MLS
Camisetas de la MLS - Foto:
AFP

