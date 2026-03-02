Síguenos en:
Jugador de paso por Selección Colombia dio la cara; explicó citación a una Fiscalía en el exterior

En México, un exjugador colombiano tuvo que acudir a la Fiscalía por un supuesto proceso en su contra. Fue Selección Colombia y jugó en Europa y México.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Jugadores de la Selección Colombia.
Jugadores de la Selección Colombia.
Getty Images.

