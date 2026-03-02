Jugador de paso por Selección Colombia dio la cara; explicó citación a una Fiscalía en el exterior

Este lunes, en territorio mexicano hubo sorpresa por la presencia de un exjugador con pasado en la Selección Colombia, quien se tuvo que presentar a la Fiscalía por un proceso que existe en su contra. En un principio, las versiones apuntaban a una demanda por una prueba de paternidad por parte de su expareja, sin embargo, él mismo aclaró todo antes los medios.

Se trata de Aquivaldo Mosquera, quien se mostró muy calmado pese a tratarse de un tema legal. "No, yo estoy súper tranquilo. La verdad es que son de las cosas que no me gustan, y ya saben que nosotros como futbolistas desde hace mucho tiempo se ha hablado mucho por los impuestos, por dobles contratos y todos estos temas, pero en realidad nunca tuve ningún problema", dijo de entrada.

Mosquera dejó en claro que no tenía inconveniente en dar la cara y responder ante los posibles señalamientos. "No tengo ningún temor y sí hay algo que arreglar, para eso venimos aquí, para solucionar lo que haya que solucionar. Y si no, pues esperar a ver qué se puede hacer", agregó.

Por último, el exdefensor central reconoció que solo en una ocasión tuvo un tema contractual, pero no pasó a mayores. "Nunca tuve ningún problema, creo que llegó un requerimiento una vez, pero se aclaró en temas que se habían puesto algo mal", concluyó.



Aquivaldo Mosquera en su etapa con Atlético Nacional en el 2002. FERNANDO VERGARA/AFP

Aquivaldo Mosquera y su carrera en el fútbol

A nivel de clubes disputó 454 partidos, marcó 20 goles y dio 7 asistencias, acumulando más de 39.500 minutos en cancha, además de 119 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, reflejo de su intensidad defensiva.

Su etapa más importante fue en el CF América de México, donde jugó 199 partidos, convirtiéndose en referente de la zaga y conquistando títulos locales. También tuvo un paso destacado por CF Pachuca (161 partidos), club con el que logró reconocimiento internacional. En Europa defendió los colores del Sevilla FC (56 partidos), sumando experiencia en el fútbol español. En Colombia actuó con Deportivo Cali, Jaguares FC y Atlético Nacional, aportando liderazgo en cada plantel.

Con la Selección Colombia disputó 30 partidos oficiales, participando en Eliminatorias al Mundial (11 juegos), Copa América y encuentros amistosos. Fue parte del proceso que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014, consolidándose como uno de los centrales de referencia en su generación.