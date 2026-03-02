Benfica venció 2-1 a Gil Vicente en Portugal; Richard Ríos tuvo acción y Gianluca Prestianni regresó

El Benfica ganó este lunes al Gil Vicente por 1-2 en la 24ª jornada de la Liga Portugal, en un partido en el que el argentino Gianluca Prestianni volvió a jugar tras la ida del 'playoff' de Liga de Campeones contra el Real Madrid y el presunto incidente racista contra Vinícius Júnior.

Prestianni, ausente desde ese choque del pasado 17 de febrero, regresó al once del técnico José Mourinho y fue fundamental en el ataque de su equipo, especialmente en los instantes previos al primer gol, en un encuentro que fue complicado al inicio para los lisboetas.

El Benfica no supo imponer su juego y fue el Gil el primero en buscar el tanto, a través de los disparos del uruguayo Agustín Moreira.

Pero las 'águilas', impulsadas en parte por el desequilibrio de Prestianni en las bandas, consiguieron coger ritmo pasada la primera media hora y, en el minuto 35, rompieron las tablas con una diana de António Silva tras un saque de esquina.



El gol encajado no desanimó al Gil Vicente y el empate llegó en el 52' gracias al español Héctor Hernández, que definió en el corazón del área un centro raso procedente de los pies de su compatriota Santi García.

Publicidad

Al igual que en la primera mitad, en el segundo tiempo el Benfica tardó en encontrar el ritmo, pero cuando lo hizo, logró el segundo gol gracias a un potente disparo con la zurda del noruego Andreas Schjelderup en el 73'.

Esta victoria mantiene al Benfica en tercera posición con 58 puntos, a tres del segundo clasificado, el Sporting, y a siete del líder, el Oporto, a quien se enfrentará en la próxima jornada de la competición lusa.