'Guerra fría' en Lima antes de Perú vs. Colombia: insólita decisión con compatriotas

La Eliminatoria Sudamericana regresa este viernes con buenos compromisos de cara al Mundial del 2026, y uno de esos duelos lo protagonizarán las selecciones de Perú y Colombia, en Lima, a partir de las 8:30 de la noche.

Lo cierto es que en las últimas horas y antes de que ruede el balón en el estadio Nacional del Perú, antes de Lima, hubo una incómoda decisión desde el combinado 'inca' que no le gustó nada a un sector de periodistas colombianos que ya estaban prestos para ingresar al escenario anteriormente citado y tratar de ver la práctica de los dirigidos por Jorge Fossati

Eso fue lo que dejó entrever en un video en sus redes sociales el comunicador Jaime Dinas y allí mostró su inconformismo. Lo cierto es que el propio director técnico de Perú, Fossati respondió ante el incidente.

¿Qué dijo Jorge Fossati, técnico de Perú sobre la denuncia que hizo el periodista colombiano?

"Los de prensa, ellos no hacen nada en cuanto a las cosas de entrenamiento sin consultar. Cuando me dijeron que había gente de la prensa colombiana afuera, hay un protocolo, ellos van a poder estar mañana si quieren, hay un tiempo cortito que ellos pueden estar previo. Yo podría haber entrado en esa demagogia, te entraba quince minutos y después te saco, pero no. Lo que les he dicho a ustedes desde el primer día, que ustedes iban a ser, no sé cuál es la palabra, priorizados, que no le podríamos dar el mismo trato a la prensa peruana que a la prensa internacional; es lo que hemos venido haciendo. Los que estuvieron en la Copa América ya me conocen y saben que es así, luego después no sé. No me interesa, no tenemos tiempo para estar preocupados por lo que diga un señor de la prensa, a mí lo que digan de afuera no tiene sentido".

Jorge Fossati, director técnico de la selección de Perú. CRIS BOURONCLE/AFP

"HAY UN PROTOCOLO, LA PRENSA COLOMBIANA PUEDE ESTAR MAÑANA SI DESEA. NO PODEMOS DARLE EL MISMO TRATO A LA PRENSA PERUANA QUE A LA INTERNACIONAL"



🗣️ Jorge Fossati 🇺🇾, DT de Perú 🇵🇪, sobre incidente con periodistas colombianos que no ingresaron a práctica#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/kPFBGivsGx — DSPORTS Perú (@DSportsPE) September 5, 2024

Este es el video de la denuncia por parte del comunicador colombiano:

Por su parte, el periodista 'cafetero' había informado de esta situación el pasado 3 de septiembre, alegando que fue un problema de discriminación a la prensa de nuestro país.

"Aquí en las afueras del estadio Nacional, en Lima, la prensa colombiano ha vivido algo inaudito, algo que para mi punto de vista, nunca me ha sucedido en los múltiples desplazamiento que he realizado en el mundo entero. El departamento de la prensa peruana de fútbol ha determinado que la prensa colombiana no tiene acceso a los entrenamientos de la Selección, incluso cuando han ingresado más de 37 periodistas a este escenario solo para tomas de imágenes", se le escuchó a Dinas en el corto video de su perfil en 'X'", pronunció el comunicador.

INAUDITO E INCONCEBIBLE lo que nos aconteció a 9 Periodistas Colombianos, a quienes Marco Cabrera (Jefe de Prensa) de La @TuFPF solo permitió el ingreso a toma de imágenes de la prensa local, DISCRIMINANDO a la prensa de Colombia, en un acto Xenófobico debe pronunciarse @CONMEBOL pic.twitter.com/v8oClOvFZt — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 3, 2024