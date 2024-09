Gabriel Fuentes y el momento que lo dejó anonadado, con ídolo, en su llegada a Fluminense

Pocos días lleva Gabriel Fuentes en Río de Janeiro, desde su oficialización como nuevo refuerzo de Fluminense, sin embargo, el colombiano ya da de qué hablar en territorio brasileño por curiosa situación que sucedió con uno de los ‘pesos pesados’ en el plantel.

Y es que, además de ser uno de los mejores jugadores de la nómina, el hombre en mención también es ídolo y referente del exJunior, quien, en rueda de prensa, no dudó en referirse a él entre elogios.

“Que te salude Marcelo no se ve todos los días. Hasta me desconcentró”, dijo de entrada Gabriel Fuentes, refiriéndose a su llegada a ‘Flu’ y los primeros días en el complejo deportivo del equipo brasileño, en el que también juega Jhon Arias.

Marcelo, campeón de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Es por eso que, ante los medios de comunicación, el ‘cafetero’ fue enfático en manifestar su gran admiración por el lateral de 36 años, con quien ya ha tenido sus primeros acercamientos: “Aún no he entrenado con Marcelo, pero apenas lo vi me causó una buena impresión. Es una figura mundial, un ídolo mundial y es obvio que lo tengo como referente, del que deseo aprender mucho, escucharlo y más que todo verlo tomar los mejores ejemplos. Es un sueño estar compartiendo con él, con Thiago Silva, Arias, Cano, Felipe Melo, jugadores que son referentes mundiales, que están dándole al fútbol lo mejor de ellos”.

*Otras declaraciones de Gabriel Fuentes:

Su llegada a Fluminense…

“Cuando recibí la noticia de que aceptaron y venía a un club como Fluminense prácticamente no dormí, me puse ansioso, pero colocando todo en manos de Dios para que todo se diera. Hoy estamos aquí, gracias a él, pudiendo contar esta historia”.

¿Cómo ha sido esa adaptación a Fluminense?

“Lo que me dijeron y lo que se ve aquí, que es una familia, este equipo es una familia, formaron una familia y siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Se refleja en cómo me recibieron el día del partido contra Sao Paulo, la forma en que me saludaron, me hizo sentir como en casa. Y creo que esto me ayudará, será más fácil para mí adaptarme, poder sintonizarme con el club, el equipo y lo necesario para alcanzar los objetivos”.

La relación con sus compatriotas…

“La idea es seguir fortaleciendo esta relación, seguir manteniendo este vínculo de amistad, que los colombianos sigan abriendo puertas, como lo hizo esta nueva generación, Jhon Arias, Yony González, Serna, Lucumí, que sigan abriendo puertas como cada uno de ellos, para quienes también buscan el sueño de venir a un club como este, de venir a pelear contra grandes cosas, como la Libertadores, el Brasileiro y todos los torneos que hay acá en Brasil".

Gabriel Fuentes, nuevo jugador de Fluminense - Foto: Fluminense Oficial

"Esto se trata de dar lo mejor de ti, se trata de dar la impresión. Estamos representando a un país hoy en día, pero ahora representamos al Fluminense y creo que eso nos da el poder de ayudar, para que otros vengan y también sigan cumpliendo sus sueños”.