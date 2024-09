¿Por qué comparan a Luisa Agudelo con Richard Ríos, en Selección Colombia?

Con laSelección Colombiacomo tema de moda, los cibernautas en las redes sociales son se han hecho esperar y, sin pensárselo dos veces, han elegido a sus principales referentes dentro del equipo femenino, como masculino.

Y es que, desde la Copa América 2024, hay un nombre que se ha coinvertido en tendencia, especialmente para las mujeres. Se trata de Richard Ríos, quien, por su peculiar forma de vestir y atributos físicos, ha sido centro de elogios y coquetos mensajes en las redes.

No obstante, ahora con la llegada del Mundial femenino Sub-20 a nuestro país, otra de las jugadoras, integrantes del equipo dirigido por Carlos Paniagua, se ha ganado todos los aplausos y hasta ‘likes’ por los cibernautas. Pero ¡ojo!, que no es Linda Caicedo.

La jugadora en mención es Luisa Agudelo, guardameta colombiana que se ha convertido pieza fundamental en la ‘tricolor’ para avanzar a los octavos de final del certamen orbital, a falta de un encuentro para culminar la fase de grupos.

La vallecaucana es uno de los pilares fundamentales en la Selección Colombia femenina Sub-20, que, cuando defensivamente ha estado imprecisa, ha sabido aparecer con sus voladas y puños bien puestos a la pelota.

No obstante, Luisa es una figura muy social, pues en sus redes sociales comparte videos, fotos y hasta historias con las que acerca a todos sus seguidores en su vida diaria. Evidentemente, esto no lo pasan por alto los cibernautas, quienes no dudan den dejarle respetuosos mensajes, especialmente sobre su físico. “Es hermosa”, dice uno, de los tantos comentarios, hacia la arquera de 17 años.

Su relación con Richard Ríos va muy enlazada directamente a las redes, donde, muchas mujeres destacan al jugador como de los más atractivos, así como los hombres con Luisa, dentro del equipo femenino.

Lo que sí es cierto, es que, más allá de sus atributos físicos, ambos jugadores son figuras determinantes dentro de la Selección Colombia, en sus respectivos equipos.