Gol Caracol

"Ha nacido un nuevo Rodrygo, una nueva historia comienza; estoy listo para pasar por todo"

"Ha nacido un nuevo Rodrygo, una nueva historia comienza; estoy listo para pasar por todo"

Ese fue el mensaje que escribió Rodrygo Goes, figura del Real Madrid, tras ser operado de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, este martes.

Por: EFE
Actualizado: 10 de mar, 2026
Rodrygo Goes fue operado de su lesión.
X de @realmadrid

