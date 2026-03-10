Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Daniel Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 3?

¿Cómo quedó Daniel Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 3?

En una jornada que causó revuelo, como el cambio de líder y ocho ciclistas nuevos en el top 10, el colombiano, Daniel Martínez, no desentonó y se metió en la pelea.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, está en el top 10 de la clasificación general de la París Niza 2026
Daniel Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, está en el top 10 de la clasificación general de la París Niza 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad