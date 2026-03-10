¿Cómo quedó Daniel Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 3?

El español Juan Ayuso (Lidl Trek) es el nuevo líder de la París Niza 2026, merced al segundo puesto de su equipo, el Lidl Trek, en la contrarreloj disputada sobre un recorrido de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire, en la que se impuso el INEOS Grenadiers con dos segundos de ventaja sobre la formación del corredor de Jávea.

Triunfo para el INEOS, maillot amarillo para Ayuso. El botín se repartió tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el español tomó el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como el danés Jonas Vingegaard, quien se dejó 13 segundos.

INEOS se mostró implacable, superando registros que parecían inalcanzables. Finalmente, impulsado por Vauquelin y Oscar Onley, en el podio de la general, venció con un tiempo de 26' 40'', a una media de 52,8 km/hora. La segunda plaza fue para el Lidl de Ayuso, a dos segundos; seguido de un sorprendente Decathlon, a 11''; el Visma de Vingegaard a 15''; el Redl Bull Bora a 20'', el EF Education EasyPost a 23''; el Movistar Team de Iván Romeo a 28''; y el UAE Team Emirates XRG de McNulty y Soler, a 37''.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026 Getty Images

En la general, Juan Ayuso manda con dos segundos de ventaja sobre el francés, Kevin Vauquelin, y 3'' respecto al británico Oscar Onley. El danés Jonas Vingeggard es séptimo a 17'' y cierra el top 10, Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 24 segundos. Respecto a Daniel Martínez, es el mejor de los colombianos y aparece en la novena plaza, a 22''.



La contrarreloj por equipos incluía dos subidas cortas de 1,5 kilómetros con pendiente inferior al 5%. Ninguna escuadra mantuvo de principio a fin a todos sus componentes, pero se contaban los tiempos individuales. Los favoritos obligados a entrar delante e incluso a llevar la responsabilidad de impulsar a los compañeros.