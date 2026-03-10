Luis Javier Suárez, el hombre de moda en Portugal: nueva distinción con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez es el hombre de moda en Portugal. El delantero samario vive un presente extraordinario con Sporting Lisboa, lleno de goles, y en la previa del compromiso frente al Bodo por la ida de los octavos de final de la Champions League, recibió una nueva distinción.

Precisamente, esa cuota goleadora por parte del 'cafetero' en los recientes duelos de los 'leones' en el campeonato lusitano, lo llevaron a que le otorgarán el galardón como el 'MVP' del mes de febrero. Su club dio a conocer esta 'buena nueva' con un mensaje en sus distintas plataformas digitales. Superó en la votación a un goleador del Tondela y a otro del Braga; todo un 'crack'.

𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: A Colômbia mantém-se 🟢⚪️



Após balançar as redes da #LigaPortugalBetclic 🖐️ em Fevereiro, Luis Suárez é eleito o 𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐨 𝐌𝐞̂𝐬 🥇 pic.twitter.com/GcvBIjRPRi — Sporting CP (@SportingCP) March 10, 2026

"𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Colombia se mantiene. Luis Suárez es elegido como el delantero del mes", se leyó en la cuenta en 'X' de los 'verdiblancos' de Lisboa. Hay que indicar que Suárez Charris repite galardón, ya que en el mes de enero también fue el mejor en el certamen portugués.



"Otro premio para Luis Suárez. El delantero del Sporting Lisboa fue distinguido, por segunda vez consecutiva, con el premio al mejor delantero del mes de febrero con el 36,30% de los votos. El sudamericano, que marcó siete goles en cuatro partidos durante ese periodo ( Nacional , FC Porto , Moreirense y Estoril - también se perdió el Famalicão por sanción- ), volvió a ganar un premio, consolidándose como máximo goleador de la liga", reseñaron en el diario 'A Bola'.



¿A quién superó Luis Javier Suárez en la votación?

Precisó el tabloide anteriormente citado que el atacante, de 28 años, venció en las votaciones a Ricardo Horta (SC Braga ), que recibió un 17,04%, y Maranhão, el delantero del Tondela , que completó el podio con un 5,93%. Dichos votos lo otorgan los técnicos de los equipos de la Liga de Portugal.

Esa cuota goleadora espera mantenerla el exAlmería y Olympique de Marsella este miércoles cuando el Sporting Lisboa visite tierras noruegas para enfrentar al Bodo, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Dicho compromiso tiene como horario de inicio para Colombia de las 3:00 de la tarde.

De otro lado, su buen presente con los 'leones' ilusiona en la Selección Colombia de cara a los compromisos de preparación frente a Croacia y Francia, este mes de marzo, de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.