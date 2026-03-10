París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 4, con Jonas Vinggeard y Daniel Martínez

La París Niza 2026 cuenta con un cartel digno de una gran vuelta. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG), Juan Ayuso (Lidl Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe), Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) y David Gaudu (Groupama - FDJ United) son la prueba de ello. Razón por la que la etapa 4, que se disputa este miércoles 11 de marzo, promete emociones desde el principio hasta el final, por cuenta de ellos, quienes son los firmes candidatos a hacerse con el título.

Entre Bourges y Uchon, el pelotón se enfrenta a un recorrido total de 195 kilómetros, un puerto de tercera categoría, otro de segunda y uno de primera. Justamente, ese último ascenso es en la parte final, contando con un trayecto de ocho kilómetros y una inclinación promedio del 4,5%, donde se esperan ataques por parte de los favoritos. Y es que, teniendo en cuenta que el telón de la competencia se baja el próximo domingo 15 de marzo, esta es de las pocas oportunidades que tienen para hacerle daño a sus respectivos rivales en la alta montaña.

Ahora, Colombia no se queda atrás. Harold Tejada (XDS Astana Team) y Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) son las cartas fuertes de los 'escarabajos' y tienen con qué dar pelea en los ascensos. La otra cuota 'cafetera', en la París Niza 2026, es Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL9, un joven corredor de 21 años, que viene de ser segundo en la clasificación de los jóvenes de la Vuelta al Algarve, solo superado por el prodigio, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), que se perfila como el nuevo rival de Tadej Pogacar.

Hora y dónde ver la etapa 4 de la París Niza 2026

Día: miércoles 11 de marzo.

Hora: 6:25 a.m. (Colombia) / 12:25 p.m. (Francia).

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.



Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 4 de la París Niza 2026

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 4 de la París Niza 2026 ProCycling Stats