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Gol Caracol  / "Hay indignación ¿por qué el VAR no llamó? para que Real Madrid no llegue al Clásico a nueve puntos"

"Hay indignación ¿por qué el VAR no llamó? para que Real Madrid no llegue al Clásico a nueve puntos"

La agresión de Arda Guler sobre Peque, la cual no fue sancionada, generó molestia en Sevilla, donde su entrenador arremetió contra el Real Madrid y el arbitraje.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Polémica y críticas desde Sevilla contra el arbitraje del partido con Real Madrid
Polémica y críticas desde Sevilla contra el arbitraje del partido con Real Madrid
AFP

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, criticó duramente la actuación arbitral en la derrota de su equipo ante el Real Madrid (4-1) y deslizó que pudo existir un interés en evitar que el conjunto blanco llegara al clásico frente al Barcelona con nueve puntos de desventaja, después de que Arda Güler no fuera expulsado en el minuto 25 por una presunta agresión a Peque.

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"¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR 100% muy clara, estamos indignados", afirmó el técnico sevillista, muy enfadado por una jugada que consideró decisiva y que, según denunció, privó a su equipo de disputar más de una hora en superioridad numérica.

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"Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. Hay un partido once contra once que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. Hoy tuvimos que jugar en superioridad desde el minuto 25, once contra diez. Nos han privado de jugar ese partido. Es increíble", denunció en rueda de prensa.

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"En el descanso Peque me decía que le había pegado (Güler). Es roja. A lo mejor no ganamos, pero hoy nos toca jugar desde el minuto 25, con 0-0, once contra diez. Es el resumen del partido. Once contra once, nada que decir, el Real Madrid ha merecido ganar, pero hay un partido que no se puede ver", añadió.

El técnico sevillista insistió en que la acción de Güler mereció la intervención del VAR y mostró su incomprensión por la decisión de no avisar al colegiado para que revisara la jugada.

Real Madrid venció 4-1 a Sevilla, por La Liga de España
Real Madrid venció 4-1 a Sevilla, por La Liga de España
AFP

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"No sé por qué no le llaman del VAR. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. A lo mejor nos ganan, son capaces de ganarnos con diez, el Alavés lo hizo, pero nos han privado de ver esa situación. Es otro partido que se tendría que haber jugado, once contra diez, durante mucho tiempo", señaló.

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"Hay que hablar con la persona del VAR más que con el árbitro. El árbitro puede que no la vea, no tiene ojos en la nuca. Y más cuando juega el Madrid, el Atlético o el Barcelona, que hay más cámaras. A lo mejor el árbitro no lo ve, pero la jugada es muy clara y de agresión. Es que es agresión", recalcó.

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