Cuando vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20

Este jueves, la Selección Colombia igualó 0-0 con Paraguay, por la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano femenino Sub-20. El combinado nacional cosechó ocho puntos y culminó como líder del grupo A, tras dos victorias y dos empates.

Las paraguayas y las venezolanas fueron las otras dos selecciones que consiguieron su tiquete junto a Colombia para el hexagonal final del campeonato.

En la segunda jornada, la 'tricolor' debutó en el torneo con un empate sin goles frente a su similar de Chile. Cabe recordar, que, en la primera fecha no tuvo acción, ya que le correspondió el turno de descanso.

En la tercera fecha, Colombia venció a Venezuela 1-0 y logró sumar de a tres en la tabla del Grupo A. Maithe López marcó el tanto ganador para las colombianas a los 80’, en el duelo disputado en el Estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.



La selección femenina de Colombia ya había conseguido su tiquete a la Fase Final tras imponerse 2-0 frente a Uruguay, en la primera jornada de la Fecha 4. Los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad, con anotaciones de Maithe López a los 41’ y María Viáfara a los 84’.

Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Uruguay Foto: X/@AUFfemenino

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán acción de nuevo el próximo lunes 16 de febrero contra la selección que ocupe el tercer lugar del grupo B. De momento, esa posición la ocupa Ecuador con tres puntos, sin embargo, este viernes se enfrentan contra Perú en el cierre de la primera fase. Las incas son cuartas con tres unidades y tienen chances de arrebatarle ese lugar a la 'tri'.