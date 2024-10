Histórico de Bolivia sobre el partido con Colombia: "Es normal que cada país use sus ventajas"

En las horas previas al partido donde la Selección Colombia visitará a la Selección de Bolivia , uno de los históricos del futbol boliviano, entregó un análisis sobre lo que podría ser el partido, cómo ve a su selección y de qué manera Bolivia podría aprovechar la altura para 'hacer de las suyas' en su búsqueda de quitarle el invicto a Colombia en Eliminatorias Sudamericanas .

Se trata de Milton 'El Búfalo' Coimbra, quien supo ser delantero de la selección nacional de Bolivia desde 1996 hasta 2005, convirtiéndose en una leyenda viva de clubes de su país, y enfrentando en varias ocasiones a Colombia por Eliminatorias mundialistas, quien aseguró que: "es normal que cada país use sus ventajas".

En una entrevista exclusiva con Gol Caracol, Coimbra destacó el historial de Colombia en escenarios complicados como Bolivia, asegurando que: "es cierto que todos los equipos manejan sus tácticas, sus condiciones, en este caso creo que se está hablando bastante de la altura, y siempre recuerdo que Colombia vino a Bolivia a hacer buenos partidos en otras épocas".

De igual manera, la leyenda del fútbol boliviano aseguró que a pesar que desde Bolivia respetan mucho a la Selección Colombia, debido al gran nivel que viene mostrando, que no se puede menospreciar a Bolivia, que está jugando un fútbol totalmente diferente y renovado.

“Lo demostró en la Copa América , está invicto, tiene jugadores con mucha jerarquía, como siempre lo han tenido, y bueno, se va a enfrentar ahora a una Bolivia renovada, a una Bolivia distinta, sin presiones, con mucha gente joven, con jugadores que quieren destacar, que quieren cambiar la historia de la selección, y por eso creo que va a ser un lindo partido”. señaló Milton Coimbra.

Jugadores de la Selección de Bolivia formados, previo a duelo de Eliminatorias. Foto: AFP.

Con respecto a las constantes quejas que hay por el nivel de altura al que están yendo las selecciones cuando deben visitar Bolivia, y la constante conversación que hay sobre cómo le irá a Colombia en este, el exjugador y hoy representante aseguró que:

“A nosotros nos ha tocado también ir a jugar a Barranquilla, con calor impresionante, con una humedad, y seguramente menos acostumbrados que Colombia, y bueno, son las circunstancias naturales que se dan, y hay que afrontarlas, hay que jugarlas, y creo que va a ser un lindo partido”.

Hablando directamente del juego que ha mostrado la selección de Bolivia, el ex delantero afirmó que si su selección logra replicar el buen planteamiento mostrado en sus recientes victorias sobre Venezuela y Chile, en la anterior doble fecha de Eliminatoria, podría quitarle el invicto a Colombia.

"El fútbol también es un estado anímico, vienen de conseguir en la última fecha de la eliminatoria buenos resultados, entonces creo que eso repercute en el apoyo, en la confianza, en las primeras pelotas en el partido, y eso es fundamental" concretó.

Milton Coimbra, exjugador de la Selección de Bolivia. EITAN ABRAMOVICH/AFP.

¿Qué dijo Milton Coimbra sobre los jugadores colombianos?

Coimbra se refirió a la ausencia de John Durán, una de las promesas emergentes de Colombia, señalando que su no participación en el partido va a favorecer a Bolivia: “Siempre que no hay un jugador importante para el rival es determinante porque esos grandes jugadores con una gran proyección, o que vienen con una racha, si no los tenés enfrente es un alivio y creo que hoy por hoy veremos el jueves que plantea Colombia, quienes van de entrada” comentó.

De igual manera, la leyenda de la Selección Bolivia se tomó el tiempo para hablar de la calidad del '10' de la Selección Colombia, James Rodríguez: "Sabemos lo que él puede hacer, él puede cambiar el orden de un partido con una jugada, con un buen pase, creo que todos los equipos necesitan a un jugador como él".

James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia, en partido de la Copa América 2024 AFP

Coimbra también reconoció que en la Selección de Bolivia: "también tenemos jugadores con esa visión, con un buen primer pase, por eso digo que viendo los espacios creo que Colombia tiene un buen mediocampo y Bolivia con la juventud que tiene, con los chicos que tienen, prácticamente están muy confiados, creo que se puede equiparar"

Por último, el exjugador de 59 años, recordó con nostalgia sus épocas como jugador y sus enfrentamientos contra leyendas colombianas como Carlos 'Pibe' Valderrama , Freddy Rincón y Faustino Asprilla . "Tuve la oportunidad de enfrentarme a una camada de grandísimos jugadores. Son lindos recuerdos", señaló en diálogo con Gol Caracol.

Cabe recordar que la Selección Colombia visitará a Bolivia el próximo jueves 10 de octubre a las 3:00 p.m., en el estadio Municipal de El Alto, por un duelo correspondiente a la novena jornada de Eliminatoria Sudamericana al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.