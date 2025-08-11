Histórico de la Selección Colombia reaccionó ante muerte de Miguel Uribe Turbay; "corazón de luto"

Este lunes 11 de agosto de 2025 quedará marcado en la historia de Colombia por un desenlace fatal que tuvo Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la Fundación Santa Fe, de Bogotá, a donde llegó desde el pasado 7 de junio, víctima de un atentado que sufrió en una manifestación pública que se realizó en el occidente de la capital colombiana.

El deceso de Uribe Turbay, de 39 años, ha tenido durante las últimas horas millones de reacciones no solamente en nuestro país, sino también desde el exterior. Diferentes actores y personajes públicos enviaron saludos de solidaridad para los familiares del Senador y candidato a la Presidencia.

Y hace pocos minutos el que escribió un mensaje en su cuenta de 'X' fue Faustino Asprilla, legendario de la Selección Colombia y de recordados pasos por Nacional, Parma, de Italia, y Newcastle, de Inglaterra.

"Somos millones y millones los que hoy tenemos el corazón de luto", escribió el popular 'Tino', quien acompañó esas cortas líneas con un video en el que se ve al político bogotano en diferentes escenarios.

Al exfutbolistas se sumaron los ciclistas Rigoberto Urán y Egan Bernal, quienes compartieron en sus historias de Instagram la foto de María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay, en los que la esposa le dio un adiós al reconocido personaje colombiano.

A primera hora de este lunes, el que se pronunció fue el periodista español Tomás Roncero, quien es el subdirector del 'Diario As' y panelista de 'El Chiringuito' y fue duro al publicar: "malditos asesinos. Descanse en Paz".

Anuncio del sepelio de Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado, será velado desde esta tarde en el Capitolio Nacional, en el mismo salón donde se hicieron las honras fúnebres de sus abuelos maternos.

El féretro de Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, permanecerá en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio desde la tarde de hoy y hasta el mediodía del miércoles cuando será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias.