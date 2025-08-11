Egan Bernal y Rigoberto Urán, solidarios: reaccionaron igual por muerte de Miguel Uribe Turbay

Gran impacto ha causado la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador opositor del partido político Centro Democrático y aspirante a ser presidente de Colombia, pues su fallecimiento se debió al atentado que sufrió hace más de 2 meses durante un acto de campaña en un parque de Bogotá, lugar en el que le dispararon.

Y aunque los deportistas no suelen tomar postura sobre hechos políticos o que tengan relación con personajes de ese medio, los pedalistas Egan Bernal y Rigoberto Urán no dejaron pasar desapercibida la situación.

Fue así como ambos reaccionaron en la mañana del lunes 11 de agosto de 2025, luego de enterarse de lo acontecido con el congresista y precandidato.

Bernal, jefe de filas del equipo británico Ineos y hombre que se prepara para la Vuelta a España 2025, compartió en sus redes sociales exactamente la misma publicación que emitió Urán, actualmente retirado del profesionalismo.



Egan Bernal y Rigoberto Urán reaccionan a muerte de Miguel Uribe

Los 2 corredores optaron por manifestarse al tiempo y de la misma forma; es decir, compartieron un mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, en su espacio de historias de Instagram.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas”, se logra leer en las publicaciones de ambos, en las que hay una foto del senador con Tarazona.

De esta manera, Bernal y Urán dieron a entender que no son ajenos a la problemática de violencia que vive el país y que están del lado de los seres queridos del excongresista.

Particularmente, Bernal ya había participado años atrás en el debate político cuando tomó partido en las pasadas elecciones presidenciales, motivo por el que fue atacado por personas que incluso alcanzaron a dañar sus murales en Zipaquirá.