Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y TV de partidos de repechaje de Europa para el Mundial 2026; se definen últimos clasificados

Hora y TV de partidos de repechaje de Europa para el Mundial 2026; se definen últimos clasificados

Este martes 31 de marzo se disputarán los cuatro partidos para conocer esa misma cantidad de selecciones que entrarán al Mundial 2026. Italia se juega su última carta para clasificar.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
Repechaje Europa Mundial 2026
Repechaje Europa Mundial 2026 - Fotos:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad