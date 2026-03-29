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Gol Caracol  / DT de Rumania dio el susto; se desplomó en entrenamiento y fue traslado de urgencia al hospital

DT de Rumania dio el susto; se desplomó en entrenamiento y fue traslado de urgencia al hospital

La práctica de la Selección Rumania se vio interrumpida este domingo por el desvanecimiento de Mircea Lucescu; los medios rumanos precisan que tuvo "una importante irregularidad de ritmo cardíaco".

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Mircea Lucescu, DT de Rumania, en uno de los entrenamientos.
Mircea Lucescu, DT de Rumania, en uno de los entrenamientos.
Getty

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