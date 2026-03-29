DT de Rumania dio el susto; se desplomó en entrenamiento y fue traslado de urgencia al hospital

El director técnico de la Selección Rumania, Mircea Lucescu, de 80 años, ha sido ingresado este domingo 29 de marzo en un hospital de Bucarest, tras sentirse repentinamente mal durante una práctica con los jugadores, informó la prensa rumana.

Lucescu tuvo repentinas dificultades para respirar, luego se desplomó, por lo que la reunión y posterior entrenamiento con los futbolistas de la selección, se canceló; la última práctica en Bucarest antes de un amistoso contra su similar de Eslovaquia previsto para el martes en Bratislava, complementó el diario rumano 'Adevarul'.

Los médicos del combinado rumano estabilizaron su situación y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest para un examen médico completo.

Mircea Lucescu, técnico de la Selección Rumania. Getty

¿Cuál fue el diagnóstico para el técnico de la Selección Rumania?

Según un comunicado del propio hospital, y citado por el medio digital deportivo rumano 'ProSpor', "el paciente sufría de una importante irregularidad de ritmo cardíaco" y ha quedado hospitalizado bajo los cuidados necesarios para estabilizar este ritmo y realizar diagnósticos.



La prensa descarta ya que Mircea Lucescu pueda viajar a Eslovaquia y recuerda también su "disgusto" por la derrota contra Turquía (1-0) el jueves pasado en las semifinales de la Ruta C del repechaje europeo para el Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.



¿Cuándo es Eslovaquia vs. Rumania?

El compromiso amistoso internacional está previsto para el próximo martes 31 de marzo en el Štadión Tehelné pole, en Bratislava. La pelota rodará a la 1:45 de la tarde, en horario de Colombia.

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Rumania quedó sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo luego de haber perdido con Turquía, el pasado jueves.