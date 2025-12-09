Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ídolo del Barcelona asumirá el mando de una selección de Concacaf de cara al Mundial 2030

Ídolo del Barcelona asumirá el mando de una selección de Concacaf de cara al Mundial 2030

Una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo 2026 ya tiene la mira puesta en el futuro al revelar el nombre del técnico que será el encargado de clasificar al combinado de la Concacaf a la cita orbital de 2030.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Rafa Márquez durante su etapa en Barcelona
Rafa Márquez durante su etapa en Barcelona
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad