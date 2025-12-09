Cómo quedó la tabla de posiciones en Champions League tras remontadas de Barcelona y Bayern

Publicidad
La sexta fecha de la Champions League tuvo resultados imponentes por parte de los elencos grandes de la competición, como las remontadas de Bayern Múnich de Alemania y Barcelona de España, que empezaron perdiendo le locales y se terminaron imponiendo 3-1 y 2-1, respectivamente, sobre Sporting Lisboa de Portugal y Eintacht Frankfurt de Alemania.
Por otra parte, el Liverpool de Inglaterra venció 0-1 en su visita al Inter de Milán de Italia y suavizó su crisis, mientas que el Atlético de Madrid de España superó 1-3 al PSV Eindhoven en Países Bajos, el Tottenham de Inglaterra goleó 3-0 al Slavia Praga de República Checa y el Chelsea, también de Inglaterra, cayó 2-1 en Italia con el Atalanta.
La programación continuará el miércoles 10 de diciembre con 9 encuentros más, entre los que se destacan los duelos entre Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra y ente Benfica de Portgal y Napoli de Italia.
⦁ Fecha 6, resultados:
Kairat Almaty (KAZ) 0-1 Olympiacos (GRE)
Bayern Múnich (ALE) 3-1 Sporting Lisboa (POR)
Atalanta (ITA) 2-1 Chelsea (ING)
Barcelona (ESP) 2-1 Eintracht Frankfurt (ALE)
Inter de Milán (ITA) 0-1 Liverpool (ING)
Mónaco 1-0 Galatasaray (TUR)
PSV Eindhoven (NEED) 2-3 Atlético de Madrid (ESP)
Royale Union (BEL) 2-3 Olympique Marsella (FRA)
Tottenham (ING) 3-0 Slavia Praga (R.CH)
⦁ Partidos, miércoles 10 de diciembre:
Qarabag (AZE) vs. Ajax (NEED)
Villarreal (ESP) vs. Copenhague (DIN)
Athletic Bilbao (ESP) vs. PSG (FRA)
Bayer Leverkusen (ALE) vs. Newcastle (ING)
Benfica (POR) vs. Napoli (ITA)
Borussia Dortmund (ALE) vs. Bodo/Glimt (NOR)
Brujas (BEL) vs. Arsenal (ING)
Juventus (ITA) vs. Pafos (CHP)
Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)
Luego de 8 jornadas, pasarán a octavos de final los 8 primeros, mientras que los que ocupen de la casilla 9 a la 24 irán a dieciseisavos.
Posiciones:
1. Arsenal (ING): 15 puntos
2. Bayern Múnich (ALE): 15
3. Atalanta (ITA): 13
4. París Saint-Germain (FRA): 12
5. Inter de Milán (ITA): 12
6. Real Madrid (ESP): 12
7. Atlético de Madrid (ESP): 12
8. Liverpool (ING): 12
9. Tottenham (ING): 11
10. Borussia Dortmund (ALE): 10
11. Chelsea (ING): 10
12. Manchester City (ING): 10
13. Sporting Lisboa (POR): 10
14. Barcelona (ESP): 10
15. Newcastle (ING): 9
16. Olimpique Marsella (FRA): 9
17. Galatasaray (TUR): 9
18. Mónaco: 9
19. PSV Eindhoven (NEED): 8
20. Bayer Leverkusen (ALE): 8
21. Qarabag (AZE): 7
22. Napoli (ITA): 7
23. Juventus (ITA): 6
24. Pafos (CHP): 6
25. Royale Union (BEL): 6
26. Olympiacos (GRE): 5
27. Brujas (BEL): 4
28. Athletic Bilbao (ESP): 4
29. Copenhague (DIN): 4
30. Eintracht Frankfurt (ALE): 4