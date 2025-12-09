"Colombia llegará hasta donde se lo proponga, pero hay equipos que nos llevan años por delante"

Expectativa total hay por la Selección Colombia, que ya conoce a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, donde se medirá con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje que saldrá entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Los primeros dos partidos del grupo K, al que pertenece la Selección Colombia, se disputarán en Ciudad de México y Guadalajara. El duelo más esperado, frente al equipo de Cristiano Ronaldo, se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fabián Vargas sueña en grande con la Selección Colombia

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia es Fabián Vargas, quien defendió la camiseta ‘cafetera’ durante tres procesos de Eliminatorias, aunque sin lograr la clasificación a un Mundial. No obstante, el bogotano sí hizo parte del combinado que se consagró campeón de la Copa América en 2001.



En diálogo con Gol Caracol, el exjugador de América, Boca Juniors, Independiente, Almería, AEK y Millonarios, entre otros, se mostró optimista sobre el papel que los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían desempeñar en Norteamérica.

“Me parece que hay un gran seleccionado, tenemos una generación de jugadores con mucha experiencia que ya tiene un gran recorrido, que siguen siendo jóvenes, pero llegan con una madurez importante para enfrentar ese tipo de torneos. Es un proceso de tres años donde hay mucho trabajo, les han dado herramientas para pensar en que se puede hacer un mundial donde sean protagonistas”, dijo inicialmente Fabián Vargas.

Y añadió: “Colombia va a llegar hasta donde se lo proponga, pero dentro de una buena participación está superar lo que se ha hecho en Brasil 2014, superar esa distancia. Sería algo importante para la selección, pero obviamente uno sueña con que el equipo del cual es hincha, el que te representa, pueda estar en las finales. Esperemos que Colombia pueda lograrlo en algún momento. No es fácil porque nos llevan muchos años por delante otros seleccionados que ya han sido campeones del mundo, pero creo que es de empezar a soñar, ahí se empiezan a construir las grandes cosas y esta selección ya mostró que tiene la capacidad para poder llegar a instancias finales y ojalá que se les pueda dar”.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La próxima fecha FIFA será en marzo de 2026. En ella, la Selección Colombia se enfrentará a Croacia y Francia, en partidos programados para el 26 y 31 de ese mes en Orlando y Washington, respectivamente.