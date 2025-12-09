Frank Fabra, entre lágrimas y definido su futuro; no va más en Boca Juniors y escucha ofertas

Frank Fabra cerró este martes 9 de diciembre su capítulo en Boca Juniors, luego de diez años vistiendo la camiseta del 'xeneize', en el que tuvo altas y bajas, pero en este último tramo de su estadía allí recibió constantes críticas y perdió el respaldo de los hinchas y del cuerpo técnico actual.

Pero en las últimas horas se conoció que tuvo su último día como futbolista del elenco argentino y hasta se filtró un video en el que se le ve despidiéndose de sus compañeros, empleados del club y al final se retiró llorando en su camioneta, para terminar su etapa en el azul y oro.



Frank Fabra no es más jugador de Boca Juniors, tras 10 años

"Un adiós silencioso, íntimo, grabado en un video que lo muestra subiéndose a su auto negro después de despedirse con algunos empleados del club, acompañado de una foto que él mismo lateral subió a sus redes en su último día, en la que se ve el centro de entrenamiento de Boca, un corazón roto y un emoji llorando", escribieron en el diario 'Olé' para registrar esta importante noticia en el mundo 'xeneize'.

Eso sí, en Argentina, tanto la prensa, la hinchada, y los directivos ya se habían hecho la idea de la salida del colombiano, quien estaba relegado, tenía un alto salario y de paso por varios errores en Copa Libertadores había sido fuertemente señalado por la afición.

🔎FRANK FABRA y su ÚLTIMO DÍA EN BOCA PREDIO.



🫂Se despidió de sus compañeros, de todos los empleados y se fue llorando del predio.



▶️Su contrato vence el 31/12 y no continuará tras casi 10 años de su contratación en febrero de 2016.



📹 @Eze_sosapic.twitter.com/nOC4VUXepe — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 9, 2025

"Su partida no sorprende puertas adentro. Desde hace meses, Fabra sabía que su camino en Boca estaba terminado. Lo que pasó ahora es que se concretó. Lo marcó la expulsión en la final de la Libertadores 2023 contra Fluminense; de ahí fue cuesta abajo: apenas cuatro partidos este 2025. Nunca la pudo levantó", explicaron en el medio argentino.



Lo cierto es que el nacido en Nechí, Antioquia, cierra su ciclo en Boca Juniors con un total de 244 partidos jugados y ocho títulos, por lo que ahora su futuro estaría en el fútbol colombiano, con varios clubes importantes de Liga BetPlay atentos a su situación, pero a la espera de cuánto buscará de salario.

Cabe recordar que en el FPC, Fabra Palacios ha vestido ya las camisetas del Envigado, Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Cali.