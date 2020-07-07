Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Rafael Márquez

Rafael Márquez

  • Rafa Márquez durante su etapa en Barcelona
    Rafa Márquez durante su etapa en Barcelona
    AFP
    Gol Caracol

    Ídolo del Barcelona asumirá el mando de una selección de Concacaf de cara al Mundial 2030

    Una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo 2026 ya tiene la mira puesta en el futuro al revelar el nombre del técnico que será el encargado de clasificar al combinado de la Concacaf a la cita orbital de 2030.

  • Xavi Hernández, técnico del Barcelona.
    Xavi Hernández, técnico del Barcelona.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    A Xavi Hernández ya le tendrían remplazo en el Barcelona: también conoce de primera el 'ADN Barça'

    Con Xavi Hernández y su anunciada salida de la dirección técnica del Barcelona, varios candidatos han salido a la luz. Sin embargo, en esta ocasión la carrera la estaría ganando un 'exjugador culé'.

  • Ricardo Márquez
    <h1 class="cms-hs-h1">Ricardo 'Caballo' Márquez celebra gol con el Unión Magdalena - Foto: Unión Magdalena Oficial</h1>
    Fútbol Colombiano

    El 'Caballo' Márquez tiene al Unión Magdalena como líder: marcó el gol del triunfo 2-1 sobre Pasto

    El delantero del 'ciclón bananero' marcó la anotación de la victoria en el Estadio Departamental Libertad, este sábado.

  • 279929_rafa_marquez_190518_afp_e.jpg
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Rafael Márquez y su regreso al Barcelona: será entrenador de la filial del equipo

    El exjugador mexicano volverá al club 'azulgrana' para probarse como director técnico y está a la espera del inicio de la pretemporada.

  • Rafael Marquez México 030820 Getty Images E.jpg
    Rafael Márquez en acción de juego con la Selección de México. Getty Images.
    Gol Caracol

    Rafael Márquez se lanzó a la dirección técnica: será entrenador de un equipo en Madrid

    No es precisamente ninguno de los grandes, ni de los tradicionales de la capital española; se trata del Cadete A de Alcalá, equipo que juega en la ‘C’ del fútbol español.

Lo más visto
Lionel Messi Inter Miami vs Atlético Nacional
Lionel Messi Inter Miami vs Atlético Nacional - Fotos:
AFP y Colprensa
Gol Caracol

Cuánto valen las boletas para ver a Lionel Messi en Nacional vs Inter Miami, en el Atanasio

Tras confirmarse el enfrentamiento entre el equipo paisa y el cuadro de la MLS, donde juega el astro argentino Lionel Messi, hay opiniones divididas por el alto precio de las boletas del compromiso.

Nacional vs Millonarios
Nacional vs Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial
Fútbol Colombiano

Así será la Liga BetPlay 2026-I: sistema de campeonato y otras decisiones de Dimayor

En las últimas horas se definió la manera en la que se jugará el fútbol colombiano para el próximo año, con varios cambios importantes que celebran los clubes de cara a Liga BetPlay 2026-I.

Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025
Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa
Fútbol Colombiano

Inspección a sede del Tolima por parte de Ministerio del Trabajo, a horas de la final con Junior

De buena fuente, Gol Caracol conoció que se realizó una visita de funcionarios del ente estatal al cuadro vinotinto y oro para revisar diferentes temas legales del club.

Luis Díaz, a cuidar su puesto por regreso de Jamal Musiala al Bayern Múnich.jpg
Luis Díaz, a cuidar a su puesto frente a inminente regreso.
Foto: FC Bayern.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, avisado: figura del Bayern Múnich volvió al equipo prometiendo “competencia feroz”

Pese a estar pasando por su mejor momento, el delantero colombiano no puede relajarse ni ceder terreno frente a la reaparición de la estrella en cuestión.

Atlético Huila en el Torneo 2024-I.
Atlético Huila en el Torneo 2024-I.
Atlético Huila.
Fútbol Colombiano

Atlético Huila dice adiós; el club cambiará de ciudad y tendrá nuevo nombre en 2026

Luego de varios rumores, es un hecho: el conjunto ‘opita’ cambiará de nombre y de sede para el próximo año, poniendo fin a 35 años de historia del club, que fue dos veces subcampeón del fútbol colombiano.

Junior de Barranquilla: con cuántas estrellas quedará si gana la final de Loga Betplay 2025-II.jpg
Junior de Barranquilla se podría meter entre los 4 grandes de Colombia.
Foto: @JuniorClubSA.
Fútbol Colombiano

¿A cuáles equipos superará Junior en estrellas si queda campeón? Completaría 15 títulos

El cuadro ‘tiburón’ está cerca de establecerse como el cuarto grande de la primera división de Colombia en caso de imponerse en la final de Liga Betplay 2025-II.

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín.
Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín.
Colprensa
Fútbol Colombiano

Alejandro Restrepo: “La historia es para cambiarla, en el DIM queremos aprovechar la final”

El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, habló en la rueda de prensa previa a la final de Copa BetPlay 2025 donde se enfrentará a Nacional, y buscará alejar los malos resultados en finales.

Jugadores de Atlético Nacional celebran un gol en la Liga BetPlay II-2025
Jugadores de Atlético Nacional celebran un gol en la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

"El juego con Medellín genera tensión, pero Nacional, históricamente, sabe afrontar grandes finales"

Previo al partido de ida de la final de Copa BetPlay, entre Atlético Nacional y el 'poderoso', hablaron el entrenador, Diego Arias, y el arquero, David Ospina.

Deportes Tolima celebra un gol en la Liga BetPlay II-2025, donde disputará la final
Deportes Tolima celebra un gol en la Liga BetPlay II-2025, donde disputará la final
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

"El fútbol es bonito cuando equipos como Tolima superan a uno con mayor presupuesto como Junior"

Previo al partido de ida de la final de la Liga BetPlay II-2025, Lucas González y Anderson Angulo hablaron de Deportes Tolima y cómo llega a este importante reto.

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

Alfredo Arias quiere poner a "celebrar a una región": así llega Junior a la final con Tolima

Palpitando el partido de ida de la serie definitiva de la Liga BetPlay II-2025, el entrenador de Junior ofreció una rueda de prensa que dejó varias declaraciones llamativas.