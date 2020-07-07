Gol Caracol Rafael Márquez
Rafael Márquez
-
Gol Caracol
Ídolo del Barcelona asumirá el mando de una selección de Concacaf de cara al Mundial 2030
Una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo 2026 ya tiene la mira puesta en el futuro al revelar el nombre del técnico que será el encargado de clasificar al combinado de la Concacaf a la cita orbital de 2030.
-
Gol Caracol
A Xavi Hernández ya le tendrían remplazo en el Barcelona: también conoce de primera el 'ADN Barça'
Con Xavi Hernández y su anunciada salida de la dirección técnica del Barcelona, varios candidatos han salido a la luz. Sin embargo, en esta ocasión la carrera la estaría ganando un 'exjugador culé'.
-
El 'Caballo' Márquez tiene al Unión Magdalena como líder: marcó el gol del triunfo 2-1 sobre Pasto
El delantero del 'ciclón bananero' marcó la anotación de la victoria en el Estadio Departamental Libertad, este sábado.
-
Gol Caracol
Rafael Márquez y su regreso al Barcelona: será entrenador de la filial del equipo
El exjugador mexicano volverá al club 'azulgrana' para probarse como director técnico y está a la espera del inicio de la pretemporada.
-
Gol Caracol
Rafael Márquez se lanzó a la dirección técnica: será entrenador de un equipo en Madrid
No es precisamente ninguno de los grandes, ni de los tradicionales de la capital española; se trata del Cadete A de Alcalá, equipo que juega en la ‘C’ del fútbol español.