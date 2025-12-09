Benfica vs. Nápoles, EN VIVO: hora y dónde ver a Richard Ríos en Champions League, ONLINE

Richard Ríos y Benfica no bajan los brazos. Después de cuatro partidos perdidos en Champions League, lograron su primera victoria el pasado 25 de noviembre, tras derrotar 0-2 a Ajax. Por eso, esperan seguir por la misma senda este miércoles 10 de diciembre, enfrentando a Nápoles, en el estadio da Luz, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia), por la jornada seis.



¿A qué hora es Benfica vs. Nápoles, EN VIVO, por Champions League?

Día: miércoles 10 de diciembre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Da Luz.

Jornada: fecha 6.

Transmisión: ESPN 7.

Figura de Nápoles, cerca de regresar a las canchas

El belga Romelu Lukaku, delantero del Nápoles lesionado desde el pasado mes de agosto, se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva partenopea y aprovechó la presencia de cámaras de televisión y prensa para dejar un mensaje a la afición: "Nos vemos pronto".

Casi cuatro meses después de sufrir una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo, en un partido de pretemporada el pasado 14 de agosto ante el Olympiakos, Lukaku atisba su regreso a la normalidad.

Se puso por primera vez a las órdenes de Antonio Conte, en el entrenamiento previo al duelo del Nápoles contra Benfica de Champions League, y con optimismo saludó a la prensa presente y gritó alzando los brazos "nos vemos pronto".



Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, se lamenta por una derrota en Champions League AFP

Optimismo tras una de las peores etapas de su carrera, fuera durante 20 partidos y sin debutar en duelo oficial tras haber sido estrella y protagonista del 'Scudetto' de la pasada campaña.

No entrará en la lista de convocados para viajar a Lisboa, pues está fuera de la lista de jugadores para la Champions League, pero podrá formar parte de la expedición que viaje para medirse ante el Udinese el próximo 14 de diciembre.

Además, está previsto que forme parte del equipo que pelee por la Supercopa de Italia Arabia Saudí, con las semifinales ante el Milan como gran objetivo para su regreso al terreno de juego.

Desde su marcha, el puesto de delantero titular lo han alternado el italiano Lorenzo Lucca y el danés Rasmus Hojlund, este último más asentado en los últimos duelos.