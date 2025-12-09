Síguenos en:
Flamengo vs. Cruz Azul, EN VIVO; hora y dónde ver en TV el partido de la Copa Intercontinental

Con la presencia de Jorge Carrascal y Willer Ditta, ambos equipos se verán las caras este miércoles 10 de diciembre por la segunda fase de la Copa Intercontinental que se disputa en Catar.

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental
Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental
AFP

