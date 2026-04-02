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Gol Caracol  / Italia y la suma millonaria de dinero que ha perdido, tras no ir a tres mundiales consecutivos

Italia y la suma millonaria de dinero que ha perdido, tras no ir a tres mundiales consecutivos

Una vez más, la cuatro veces campeona de la Copa del Mundo, Italia, se quedó afuera del certamen orbital de la FIFA y eso generó una pérdida de dinero importante, que afecta la economía.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
Getty

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