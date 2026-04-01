Tensión en Italia; piden drástica decisión, tras perder con Bosnia y quedar fuera del Mundial 2026

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, exigió este miércoles la dimisión del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, al día siguiente de que la Nazionale quedara fuera por tercera vez consecutiva de un Mundial.

"Es evidente para todos que el fútbol italiano debe ser refundado", escribió en un comunicado al día siguiente de la derrota de Italia en los penales (4-1, tras 1-1 al término de la prórroga) en la final de la repesca europea contra Bosnia .

Según el ministro, "este proceso debe pasar por una renovación en la cúpula de la FIGC", presidida desde 2018 por Gravina. Al término del partido contra Bosnia en Zenica, adelantándose a las peticiones de dimisión, Gravina convocó para la próxima semana un consejo federal que deberá "hacer balance".

El dirigente deportivo también reconoció que el fútbol italiano atraviesa "una crisis profunda, una crisis general que exige una reflexión global que no corresponde solo a la Federación, sino también al mundo de la política italiana". El patrón del calcio ha criticado en varias ocasiones la injerencia del gobierno italiano, algo que no ha gustado al ministro de Deportes.



Andrea Abodi, ministro de deportes italiano. AFP

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"El gobierno ha demostrado de manera concreta, a lo largo de estos años, su compromiso con todo el movimiento deportivo italiano; considero objetivamente incorrecto intentar negar las propias responsabilidades en relación con la tercera no clasificación consecutiva para el Mundial acusando a las instituciones de un supuesto incumplimiento", respondió Abodi.

La selección italiana no ha vuelto a formar parte de la fiesta del mundo por 12 años consecutivos. La última vez que fue parte de la fiesta del mundo fue en el Mundial de 2014, disputado en Brasil. En dicho torneo, la selección italiana quedó eliminada en la fase de grupos luego de haber perdido contra Costa Rica y Uruguay. Desde entonces el equipo italiano no ha podido hacer parte del mundial, llegando así a perderse los Mundiales de 2018, 2022 y el actual Mundial 2026 que comenzara el jueves 11 de junio. comenzará