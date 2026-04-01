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Gol Caracol  / Tensión en Italia; piden drástica decisión, tras perder con Bosnia y quedar fuera del Mundial 2026

Tensión en Italia; piden drástica decisión, tras perder con Bosnia y quedar fuera del Mundial 2026

La Selección de Italia quedo nuevamente por fuera de la fiesta del mundo por doceavo año consecutivo, luego de perder en su repechaje con Bosnia. Desde ya se piensan a tomar medidas desde la federación.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
Getty

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