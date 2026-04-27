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Gol Caracol  / Jack Grealish y la polémica en Inglaterra por quedarse dormido en un bar; fotos lo delataron

Jack Grealish y la polémica en Inglaterra por quedarse dormido en un bar; fotos lo delataron

El actual jugador del Everton, Jack Grealish, quien no estará en el Mundial 2026 con Inglaterra por lesión, fue captado dormido junto a licor a su alrededor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Jack Grealish Everton
Jack Grealish, jugador del Everton - Foto:
AFP

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