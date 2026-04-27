Jack Grealish y la polémica en Inglaterra por quedarse dormido en un bar; fotos lo delataron

Jack Grealish destacó por su calidad en Aston Villa, Manchester City y la selección de Inglaterra, pero su vida afuera de las canchas también ha causado revuelo siempre, y actualmente, aunque está lesionado y está en préstamo en el Everton, nuevamente fue parte de una polémica en territorio británico.

El diario ‘The Sun’ dio a conocer unas fotos en las que se ve al mediocampista dormido en una silla en un bar, rodeado de licor, y aunque estaba con amigos, no pudieron despertarlo.

De hecho, en el rotativo mencionado anteriormente hablaron con un testigo del lugar, que detalló que “se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar”.

Jack Grealish fue visto completamente dormido en una mesa de un rooftop bar en Manchester, rodeado de vasos y botellas de cócteles después de una tarde de bebidas con sus amigos. Según reportes el jugador llegó a las 4:30 pm y se durmió a las 5:30 am. [Sun] pic.twitter.com/LrXzX7Oud0 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 27, 2026

Este nuevo episodio de Jack Grealish opaca una vez más su exitosa carrera como futbolista, que se ha visto empañado por sus actitudes en su vida personal y por frecuentar la vida nocturna.



Ya en cuanto a lo deportivo, en Inglaterra informaron que “se espera que el jugador actualmente cedido al Everton, se pierda el resto de la temporada y también queda descartado para la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026”.

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Ya con 30 años, Grealish ha vestido las camisetas del Notts County, de la Tercera División de Inglaterra, y luego brilló en el Aston Villa durante ocho temporadas, antes de fichar por el Manchester City en el año 2021. Para la presente campaña salió a préstamo al Everton, al no entrar en los planes del DT español Pep Guardiola.