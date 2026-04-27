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Gol Caracol  / Luca Zidane, hijo de Zinedine, se perdería el Mundial por fractura de mandíbula; no es con Francia

Luca Zidane, hijo de Zinedine, se perdería el Mundial por fractura de mandíbula; no es con Francia

El arquero del Granada, de España, Luca Zidane, sufrió una dura lesión en pleno partido este domingo, y se conoció que tendrá una dura recuperación que lo dejaría afuera de la Copa del Mundo 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luca Zidane Argelia
Luca Zidane, arquero selección de Argelia - Foto:
AFP

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