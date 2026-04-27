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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs Chile EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-17

Colombia vs Chile EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-17

Este martes se viene el segundo partido de la Selección Colombia femenina Sub-17, enfrentándose a Chile tras el empate 1-1 en la primera jornada del Sudamericano Conmebol 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina Sub-17
Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026 - Foto:
Conmebol

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