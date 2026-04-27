Colombia vs Chile EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-17

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La Selección Colombia comenzó empatando 1-1 con Argentina en la fecha 1 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-17 y ahora las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán el reto de vencer a Chile, este martes 28 de abril, pensando en dar un pase hacia la clasificación al Mundial de la categoría.
Así las cosas, todo está listo para el siguiente partido de nuestra 'tricolor' en el campeonato de Conmebol que se disputa en Paraguay, y que se podrá ver con el sello de Gol Caracol y Ditu.
Fecha: martes 28 de abril de 2026
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).
Este Sudamericano femenino Sub-17 dará cuatro cupos directos al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos, este mismo 2026, por eso la Selección Colombia deberá quedar entre el primer y segundo lugar del grupo A para asegurar ese cupo al certamen orbital, y de paso seguir en la lucha del título del torneo Conmebol.
Los terceros de cada zona irán a unos play offs para tener una última chance de meterse a la Copa del Mundo femenina Sub-17 Marruecos 2026.
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La Selección Colombia, además de Argentina, con la que ya empató 1-1, está en el grupo A junto a Chile, Paraguay y Bolivia.
Fecha 1
Colombia 1-1 Argentina
Fecha 2
Colombia vs Chile
Martes 28 de abril
Hora: 6:00 p.m.
Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).
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Fecha 3
Colombia vs Bolivia
Jueves 30 de abril
Hora: 3:00 p.m.
Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).
Fecha 4
Colombia vs Paraguay
Domingo 3 de mayo
Hora: 6:00 p.m.
Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).
Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.
Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.
Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali
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Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional
Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional
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Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá
Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C
Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe
Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)
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Juanita Parga Valencia – América De Cali
Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá
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Lauren Chamorro López – América De Cali
Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe
Maura Henao Restrepo – América De Cali
Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.
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Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)
Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.
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Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.
Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.
Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
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Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy