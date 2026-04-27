La Selección Colombia comenzó empatando 1-1 con Argentina en la fecha 1 del grupo A del Sudamericano femenino Sub-17 y ahora las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán el reto de vencer a Chile, este martes 28 de abril, pensando en dar un pase hacia la clasificación al Mundial de la categoría.

Así las cosas, todo está listo para el siguiente partido de nuestra 'tricolor' en el campeonato de Conmebol que se disputa en Paraguay, y que se podrá ver con el sello de Gol Caracol y Ditu.



Colombia vs Chile EN VIVO, hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-17

Fecha: martes 28 de abril de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).

Este Sudamericano femenino Sub-17 dará cuatro cupos directos al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos, este mismo 2026, por eso la Selección Colombia deberá quedar entre el primer y segundo lugar del grupo A para asegurar ese cupo al certamen orbital, y de paso seguir en la lucha del título del torneo Conmebol.

Los terceros de cada zona irán a unos play offs para tener una última chance de meterse a la Copa del Mundo femenina Sub-17 Marruecos 2026.



Alineación titular de la Selección Colombia para su debut en el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

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La Selección Colombia, además de Argentina, con la que ya empató 1-1, está en el grupo A junto a Chile, Paraguay y Bolivia.



Partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-17 2026:

Fecha 1

Colombia 1-1 Argentina

Fecha 2

Colombia vs Chile

Martes 28 de abril

Hora: 6:00 p.m.

Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).

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Fecha 3

Colombia vs Bolivia

Jueves 30 de abril

Hora: 3:00 p.m.

Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).

Fecha 4

Colombia vs Paraguay

Domingo 3 de mayo

Hora: 6:00 p.m.

Transmisión: Caracol HD2 (señal secundaria de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (portal web).



Convocatoria Selección Colombia para el Sudamericano femenino Sub-17:

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

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Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

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Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

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Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

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Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

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Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

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Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

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Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy

