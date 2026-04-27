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Gol Caracol  / Perú piensa en el Mundial 2030; haría cambio que complicaría a Colombia y otras selecciones

Perú piensa en el Mundial 2030; haría cambio que complicaría a Colombia y otras selecciones

El combinado de Perú seguiría los pasos de Bolivia y jugaría en la altura para tener una ventaja de local frente a selecciones que están acostumbradas a jugar a nivel del mar, como Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Selección Perú
Selección Perú - Foto:
AFP

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