Perú piensa en el Mundial 2030; haría cambio que complicaría a Colombia y otras selecciones

Una delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), formada por su director general de Fútbol, Jean Ferrari, y el seleccionador nacional de Perú, el brasileño Mano Menezes, llegó este lunes a la surandina región de Puno, fronteriza con Bolivia, para inspeccionar sus estadios, situados sobre los 3.800 metros de altitud, con miras a proponerlos como eventuales sedes para las eliminatorias del Mundial.

El primer escenario visitado por la FPF fue el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en la ciudad de Puno, acompañados por el rector del centro de estudios, Paulino Machaca.

"Estamos supervisando los estadios, tanto en Puno como en Juliaca, para hacer la evaluación correspondiente y, desde ya, empezar la estrategia para lo que serán las eliminatorias del próximo año", declaró Ferrari al Canal N.

La selección peruana no participa en los mundiales desde Rusia 2018 y ha iniciado un recambio generacional en sus jugadores, bajo la batuta de Menezes, así como el impulso de un nuevo plan estratégico que pasa por los estadios designados para disputar las siguientes eliminatorias con miras al Mundial 2030.



Ferrari agregó que han encontrado en Puno "un muy lindo estadio, con los requisitos que estipula Conmebol para tener un escenario acorde a la competencia".

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A su vez, Machaca señaló que están dando todas las facilidades a la Federación con la expectativa de ser elegidos y poder "apoyar al fútbol peruano".

Jugadores de la Selección de Perú. Getty Images.

El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano tiene capacidad para 30.000 espectadores y un campo de juego con las medidas reglamentarias.

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Ferrari incidió en que este proceso de evaluación de estadios permitirá "empezar la estrategia para lo que serán las eliminatorias del próximo año".

La selección peruana de fútbol ha jugado habitualmente sus partidos oficiales en el Estadio Nacional de Lima, ubicado al nivel del mar, mientras que la selección femenina ha optado por jugar la actual edición de la Liga de Naciones de Suramérica en Cusco, a unos 3.400 metros de altitud.