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Gol Caracol  / Luis Enrique sabe el peligro de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise; "me encantan, muy buenos"

Luis Enrique sabe el peligro de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise; "me encantan, muy buenos"

El técnico del PSG, Luis Enrique, habló en rueda de prensa previo al partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich, este martes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luis Enrique PSG Champions League
Luis Enrique, DT PSG en Champions League - Foto:
AFP

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