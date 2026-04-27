Luis Enrique sabe el peligro de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise; "me encantan, muy buenos"

El DT español del PSG, Luis Enrique, afirmó este lunes que ningún equipo es "mejor" que el conjunto parisino, que el martes disputa la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern Múnich.

Luis Enrique precisó, sin embargo, que los alemanes están "un poco por encima" en "términos de regularidad". A pesar de tener confianza en los suyos, también reconoció el poderío que tienen los bávaros, especialmente en ataque, con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.



Luis Enrique elogia al Bayern Múnich, de Luis Díaz

En la rueda de prensa, el técnico español aseguró que "me encantan todos los jugadores del Bayern. Son, individualmente y colectivamente, muy buenos. Como equipo ya han exhibido su nivel", y sumado a eso le dio respeto a su colega, Vincent Kompany, quien es "un entrenador de un gran nivel y lo mostró ya en Inglaterra".

Ya en cuanto a cómo frenar a los atacantes del cuadro bávaros, Michael Olise y Luis Díaz, confía en sus lateralres. "¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno Mendes y Achraf Hakimi defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo", agregó Luis Enrique.

Luis Enrique, director técnico español del PSG, sufrió un accidente mientras que montaba bicicleta AFP

"Son los dos mejores equipos de Europa, incluso si el Arsenal está haciendo una buena temporada. En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima de nosotros. Pero en términos de lo que demostramos, no hay ningún equipo mejor que nosotros".



"Después de quedarnos fuera del Top 8 (de la liguilla de 36 equipos de la primera fase), ya dije que no había ningún equipo mejor que nosotros", insistió.

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El equipo parisino, vigente campeón de la Champions, llega por tercer año consecutivos a semifinales de la competición europea más prestigiosa.

"Lo que puedo decir es que es un placer y que es merecido. Recuerdo la primera semifinal ante Borussia Dortmund: tuvimos seis balones a los postes, pero el Borussia ganó los dos partidos (2024). Pero hay que ser ambicioso para estar aquí, creo que lo somos. Podemos llegar un poco más lejos", dijo.