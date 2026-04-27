"São Paulo jugará con suplentes contra Millonarios, pero no es por soberbia, ni exceso de confianza"

Millonarios tiene una tarea difícil este martes 28 de abril por la Copa Sudamericana 2026, puesto que enfrentará a São Paulo, por la tercera jornada de la fase de grupos. El 'embajador' necesitar ganar para repuntar luego de perder 2-0 con O'Higgins y vencer 1-0 a Boston River. Los brasileños parten como favoritos pese a que no contarán con siete jugadores titulares por decisión técnica, siendo Jonathan Calleri la ausencia mas importante.

Por eso, en Gol Caracol charlamos con Santiago Tréllez, futbolista e hijo del histórico John Jairo 'La Turbina' Tréllez, quien disputó 51 partidos y anotó siete goles con São Paulo en 2018 y 2020. El delantero de 36 años habló sobre la rotación del conjunto brasileño y lo que debe hacer Millonarios para hacerle en El Campín.

Santiago Tréllez con São Paulo. AFP.

¿Qué significa jugar contra este tipo de rivales como São Paulo?

"Para un equipo colombiano, y en general en Sudamérica, disputar este tipo de encuentros representa una gran motivación. Los clubes brasileños, desde aproximadamente 2019 —cuando Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores—, han impuesto condiciones en torneos internacionales como la Sudamericana y la Libertadores. En ese contexto, Millonarios asume un reto importante. Será un duelo exigente: São Paulo cuenta con una nómina sólida, atraviesa un buen momento en el Brasileirao y también en la Sudamericana. Llega con confianza, por lo que será un compromiso complejo. Aun así, en un enfrentamiento entre instituciones de jerarquía, cualquier resultado es posible".

São Paulo viajó sin siete jugadores titulares, ¿van muy sobrados y le dan prioridad al torneo local?

"Más que un exceso de confianza, la situación responde a la dinámica del torneo. São Paulo ha ganado sus dos compromisos en la fase de grupos. Esto sugiere que la rotación no pasa por soberbia, sino por gestión de cargas. En Brasil, los desplazamientos y la seguidilla de partidos generan un desgaste considerable, lo que obliga a administrar minutos. Jonathan Calleri, por ejemplo, ha tenido continuidad, aunque recientemente salió de una lesión. Además, el equipo marcha cuarto en el Brasileirao y mantiene un rendimiento destacado, algo que no sucedía hace tiempo. Se trata de una liga muy competitiva, con trayectos internos de hasta cinco horas en avión. El calendario es exigente: se juega sábado, luego entre semana y nuevamente el fin de semana. Todo esto explica la necesidad de dosificar esfuerzos. A eso se suma que lideran su grupo en la Sudamericana y cuentan con una plantilla amplia, lo que les permite alternar sin perder nivel"



¿La altitud le afecta a los clubes brasileños?

"La altura es un factor determinante. A los equipos brasileños les cuesta adaptarse a esas condiciones. En la Libertadores, cuando jugué con São Paulo, ellos sufrían en escenarios como Quito y también en Perú. Ese elemento puede incidir en la decisión de reservar jugadores, ya que la exigencia física es mayor en estas circunstancias".

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¿Qué debe hacer Millonarios para hacerle daño a São Paulo?

"Para incomodar a un rival como São Paulo, lo fundamental es equiparar la intensidad. El fútbol brasileño maneja actualmente un ritmo superior al colombiano, y ahí puede estar una de las claves. Millonarios dispone de futbolistas técnicamente bien dotados, capaces de generar peligro, pero necesita la posesión para hacerlo. Si opta por un planteamiento reactivo, esperando y defendiendo, puede verse superado, especialmente siendo local y contando con la ventaja de la altura. Son condiciones que debe capitalizar, siempre que asuma una postura ofensiva y propositiva".