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Gol Caracol  / "São Paulo jugará con suplentes contra Millonarios, pero no es por soberbia, ni exceso de confianza"

"São Paulo jugará con suplentes contra Millonarios, pero no es por soberbia, ni exceso de confianza"

En Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que vistió la camiseta de São Paulo y que analizó la rotación de su nómina para enfrentar a Millonarios por la Copa Sudamericana 2026.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Millonarios vs. São Paulo.
Millonarios vs. São Paulo.
IA - AFP.

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