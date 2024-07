Juan Carlos Henao y su 'jueguito' de cabeza contra Sao Paulo, en 'semis' de Libertadores

Juan Carlos Henao, arquero e ídolo del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores de América en 2004, llegó puntual a la cita en el estadio Palogrande, de Manizales. Allí, en donde se escribió la gesta del título del equipo blanco, el exfutbolista compartió una extensa entrevista con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, en la que se refirió a momentos clave de ese triunfo sobre Boca Juniors, que significó el título más importante de la historia del club y uno de los de mayor historia para el fútbol de Colombia.

Incluso, Henao volvió a pisar y a ubicarse en el arco en el que tapó el penalti definitivo frente a los argentinos y que desató la alegría y emoción de los seguidores del Once, que gozaron y festejaron de tal triunfo.

Pero, más allá de hablar sobre lo que fue aquella gesta histórica, el reconocido guardameta colombiano también habló de una jugada en especial que lo marcó durante dicho certamen. Esto, en Brasil, enfrentando a Sao Paulo en el estadio Morumbí.

Todo sucedió cuando Henao le atajó un balón a Luís Fabiano. No obstante, en vez de agarrar el esférico entre sus manos, empezó a hacer ‘jueguitos’ con su cabeza de lado a lado. Esto generó la molestia de Cicinho, quien atacó con todo a Juan Carlos.

Juan Carlos Henao con el once Caldas, en Libertadores. AFP

Veinte años después, el mismo arquero de Once Caldas, en aquel entonces, habló con Gol Caracol y contó el por qué de esa jugada en un momento trascendental, teniendo en cuenta que ese partido correspondía a la semifinal de ida:

“El balón era relativamente fácil, pero me queda el rebote y lo que quería yo como significar es aquí non nos hacen gol, acá no nos la meten. Pero cuando el remate sale, obviamente la controlo, Cicinho estaba muy lejos, no pensé que fuera a seguir la jugada”, indicó de entrada Juan Carlos Henao, refiriéndose a lo que pasó por su cabeza en aquel momento.

Pero no todo fue folclor en la jugada, pues, según reveló Henao, por poco el ‘jueguito’ termina en tragedia: “Yo cuando hago lo que hice con la cabeza, iba a seguir, pero afortunadamente gracias a Dios voy la agarro y ahí es cuando siento el golpe de Cicinho, me asusté porque donde hago otra jugadita más me la puntea y gol, y creo que ahí se puede perder la Copa Libertadores, pero son cosas de fútbol, del momento, gusto mucho y quedo para la historia, esto sirvió para que el equipo también se fortaleciera y dijera en ese momento, acá no nos la meten”.