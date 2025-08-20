Leyenda pide a Dayro Moreno para la Selección Colombia; hay controversia a días de la Eliminatoria

Once Caldas es el equipo que está sacando la cara por Colombia a nivel internacional y en gran parte se debe al espectacular rendimiento de un jugador: Dayro Moreno. Los 39 años del tolimense no le pesan para nada y una vez más sacó su sello de goleador para darle alegría al 'blanco blanco'. Su doblete en Buenos Aires contra Huracán fue clave para ganar la serie y avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por eso, de nuevo su nombre sale a relucir en un debate que se viene gestando desde hace tiempo: ¿debe ser llamado a la Selección Colombia? Una leyenda de la 'tricolor' no tiene dudas y dio su opinión sin tapujos.

Se trata de Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico jugador de nuestro país que supo vestir la camiseta amarilla con honores. El exvolante estuvo atento al encuentro del Once Caldas y se sorprendió con lo mostrado por Moreno Galindo en la cancha y en medio de la fuerte lluvia. El samario le envió un contundente mensaje a Lorenzo al reaccionar a una publicación en la red social 'X'.

"Será que ahora si lo llaman a Selección Colombia, se lo merece", fueron las palabras del nacido en el barrio 'Pescaito', en Santa Marta.

Será que ahora si lo llaman a selección Colombia se lo merece — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) August 20, 2025

Y es que esta no es la primera vez que alguien propone a Dayro al combinado nacional, pues la prensa y los aficionados han manifestado que tiene méritos para ser convocado por su buen presente. Los números y récords lo avalan: con 370 goles es el máximo anotador colombiano de la historia y con ocho tantos es el actual goleador de la Copa Sudamericana.



¿Dayro Moreno ha hablado con Néstor Lorenzo?

En una entrevista reciente con el comediante 'Suso', el delantero reveló que sí ha tenido contacto con el DT de la 'tricolor'. "Me lo crucé en un comercial publicitario que estaba haciendo en Bogotá y me felicitó por la carrera que estaba haciendo, pero no tocamos el tema de Selección", confesó.

Adicionalmente, Moreno dejó en claro que sigue mucho a la Selección Colombia y hasta le dio un poco de nostalgia. "En este momento hay muchos goleadores. Obvio, si he visto opciones de gol en las que digo, 'esa la hubiera metido yo'", agregó.