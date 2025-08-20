Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Leyenda pide a Dayro Moreno para la Selección Colombia; hay controversia a días de la Eliminatoria

Leyenda pide a Dayro Moreno para la Selección Colombia; hay controversia a días de la Eliminatoria

Dayro Moreno fue la figura del Once Caldas al anotarle doblete a Huracán en la Copa Sudamericana y sigue pidiendo pista para la Selección Colombia. ¿Lo tendrá en cuenta Néstor Lorenzo?