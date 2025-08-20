A la luz video de Edwin Cardona y la reacción que causó su expulsión en São Paulo vs. Nacional

Edwin Cardona tuvo unos octavos de final de Copa Libertadores para el olvido con Atlético Nacional, que terminó eliminado en la tanda de penales frente a São Paulo. El conjunto brasileño se impuso 4-3 en el mítico Morumbí ante el ‘rey de copas’, que nuevamente se quedó corto en la competición internacional.

La serie entre ambos equipos fue muy pareja, con un empate global 1-1 tras los 180 minutos reglamentarios. André Silva abrió el marcador a los tres minutos del juego de vuelta, mientras que Alfredo Morelos igualó a los 70 desde el punto penal, llevando la definición a los cobros desde los doce pasos.

Edwin Cardona, el protagonista de la eliminación de Nacional

El volante de 32 años se convirtió en tema de conversación tras la eliminación del conjunto ‘verdolaga’ a manos del São Paulo, que gracias a la actuación de su portero Rafael aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, los focos no solo apuntaron al arquero brasileño, sino también a Edwin Cardona, quien vivió una serie marcada por la polémica y los errores.

En el partido de ida, el mediocampista tuvo en sus pies la posibilidad de que Nacional viajara a Brasil con ventaja. No obstante, falló en dos cobros desde el punto blanco: uno lo envió desviado y el otro fue atajado por el guardameta rival. Aquellos yerros pesaron al momento de la definición.

Ya en el compromiso de vuelta, Nacional fue de menos a más. Aunque comenzó perdiendo muy temprano, los dirigidos por Javier Gandolfi lograron recomponerse y alcanzar la igualdad gracias a Alfredo Morelos, que anotó con frialdad desde los once metros.

El problema para Nacional llegó inmediatamente después del gol. Mientras el ‘búfalo’ celebraba con la hinchada que acompañó al equipo en el Morumbí, Edwin Cardona optó por gritarle el tanto en la cara al defensor venezolano Nahuel Ferraresi. El gesto no pasó desapercibido para el árbitro Maximiliano Ramírez, quien se encontraba cerca de la acción y decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla al ’10’ verdolaga, dejando a su equipo con un hombre menos en un momento determinante del encuentro.

Esa expulsión condicionó a Atlético Nacional en el tramo final del partido, obligándolo a resistir los embates del cuadro brasileño. Aunque el marcador no se movió más y todo se definió en los penales, el recuerdo del error disciplinario de Cardona quedó en la retina de los aficionados.

En redes sociales, se hizo viral el video del momento exacto en que Cardona le gritó el gol a Ferraresi, una acción que muchos catalogaron como innecesaria e irresponsable, teniendo en cuenta el contexto del juego. Para la hinchada ‘verdolaga’, el volante no solo falló en lo futbolístico, sino que también dejó al equipo en desventaja numérica en un momento crucial.

La eliminación de Nacional vuelve a abrir el debate sobre el rol de Edwin Cardona en el equipo. Su talento es innegable, pero episodios como este reavivan las críticas sobre su disciplina y su capacidad para responder en las citas más importantes.