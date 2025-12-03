Erling Haaland, el hombre récord del fútbol inglés; ya se sienta en la mesa de los grandes

Con gol récord de Haaland, el Manchester City se impuso 5-4 contra Fulham en un alocado partido de la 14ª jornada de Premier League, en la que el argentino Cuti Romero salvó al Tottenham con un doblete para empatar 2-2 en Newcastle.

En Craven Cottage, el atacante noruego de 28 años puso fin a una inusual sequía de tres partidos consecutivos sin marcar. Su diana, la primera de las nueve del partido, supuso también su 100º gol en Premier League en 111 partidos disputados como citizen, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar las tres cifras.

"Es algo grande y estoy muy orgulloso", valoró Haaland tras el partido. "Estaba al corriente del récord, es lo que intentaba hacer. Intento ayudar al equipo marcando goles, es mi trabajo".

El récord precedente lo ostentaba la leyenda Alan Shearer, exjugador de Newcastle y Blackburn Rovers, que necesitó 124 partidos para lograr los 100 goles en Premier League.



Luego de que el noruego (17') abriese el marcador, los goles llegaron en cascada a favor del City de Pep Guardiola, con las dianas de sus compañeros Tijjani Reijnders (37') y Phil Foden (44').

El joven, autor ya de un doblete el sábado en la agónica victoria contra el Leeds (3-2), anotó su segundo gol después del descanso (48', 4-1), aunque para entonces el Fulham ya había recortado gracias a Emile Smith-Rowe (45+3').



Chilena agónica con guiño a Messi

Un tanto contra su portería de Sander Berge (54', 5-1) parecía sentenciar el partido, pero los locales tiraron de orgullo y casi lograron la épica, impulsados por otros tres goles anotados por los nigerianos Alex Iwobi (57) y Samuel Chukwueze (72', 78'), sin premio final.

El empate estuvo a punto de llegar, pero el croata Josko Gvardiol evitó sobre la línea el gol del empate en los últimos segundos.

"Creo que si estás sentado en casa, disfrutas de este partido. Fue una locura, nueve goles es mucho", reconoció Haaland sobre la cantidad de goles del encuentro.

Con 28 puntos, el City presiona al líder Arsenal (30), que recibe el miércoles al Brentford.

Mientras sonaba el pitido final en Londres, al norte de Inglaterra se veían las caras Newcastle y Tottenham.

Hubo que esperar más de una hora para ver el primer gol, obra del brasileño Bruno Guimaraes (71'). Los Spurs reaccionaron gracias al Cuti Romero (78') pero volvieron a verse por detrás a menos de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, cuando Anthony Gordon transformó un penal (86').

En el tiempo añadido y contra las cuerdas, Romero decidió jugar de primeras un balón aéreo con una chilena. Aunque falto de potencia, el balón avanzó hacia la portería y sorprendió al guardameta local Aaron Ramsdale (90+5'), salvando un empate que puede evitar el despido del técnico danés Thomas Frank.

"Lo entreno todos los días con Leo (Messi) en el equipo nacional, le veo y sí... un bonito gol", declaró a Sky Sports el Cuti sobre su acrobática diana.

En el otro partido disputado el martes, el exjugador del Manchester City, Jack Grealish, anotó el gol de la victoria del Everton en la cancha del Bournemouth (1-0), asistido por el argentino Charly Alcaraz.