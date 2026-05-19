El Sporting Cristal se jugará este miércoles la vida en la Copa Libertadores cuando visite en Cartagena de Indias al eliminado Junior de Barranquilla, que buscará en la quinta jornada del Grupo F una victoria que le permita mantener la esperanza de caer a la Copa Sudamericana como tercero.

La zona la lidera el Palmeiras con ocho puntos, seguido de Cerro Porteño con siete, Sporting Cristal con seis y Junior con apenas uno.

Junior vs Sporting Cristal EN VIVO, hora y TV en Colombia del partido de Copa Libertadores

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Jaime Morón León (Cartagena)

Transmisión: ESPN y Disney Plus



Los peruanos, dirigidos por el brasileño Zé Ricardo, no han tenido su mejor temporada y ocupan el puesto 12 en la liga de su país, muy lejos de los primeros lugares en los que se caracteriza por estar.

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La Máquina Celeste acumula cuatro partidos sin ganar, de los cuales perdió dos y empató los dos restantes. Justamente la última vez que sumó tres puntos fue el pasado 28 de abril cuando se impuso 2-0 a Junior con goles del centrocampista Catriel Cabellos y del atacante argentino Santiago González.

Para este partido, González no estará. Tampoco viajaron a Colombia el volante Luis Ibérico ni el central Miguel Araújo.

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En cuanto al resto de sus titulares, Zé Ricardo contará con el portero Diego Enríquez, el lateral brasileño Cristiano, el veterano centrocampista Yoshimar Yotún y el uruguayo Leandro Sosa.

Junior, entre tanto, ha tenido un semestre marcado por los altibajos y su entrenador, el uruguayo Alfredo Arias, ha sido criticado por el rendimiento de sus dirigidos.

Sin embargo, los colombianos vienen de igualar 1-1 con Independiente Santa Fe en Bogotá en el partido de ida de las semifinales de la liga, un resultado que los pone muy cerca de la final del Torneo Apertura.

Para el encuentro de este miércoles se prevé que Arias utilice una nómina con jugadores destacados como el portero uruguayo Mauro Silveira; el central Jermein Peña, que regresa tras haber sido expulsado contra Sporting en Perú, y los veteranos delanteros Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

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El otro partido de la jornada del Grupo F lo protagonizarán el miércoles Palmeiras y Cerro Porteño en Sao Paulo.