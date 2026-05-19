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Gol Caracol  / Ciclismo  / "No me esperaba que pasara esto en el Giro de Italia; lo disfrutaré el mayor tiempo posible"

"No me esperaba que pasara esto en el Giro de Italia; lo disfrutaré el mayor tiempo posible"

La edición 109 del Giro de Italia, que es la primera grande del ciclismo del 2026, ha dejado toda clase de historias y anécdotas y así lo confirmó un corredor.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Afonso Eulálio, líder de la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9

El ciclista portugués, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), admitió, tras la contrarreloj del Giro de Italia, que "no esperaba mantener la 'maglia rosa'", lo que consiguió por tan solo 27 segundos respecto al danés Jonas Vingegaard, segundo clasificado.

Eulalio, clasificado en el puesto 41 a 4' 57'' del ganador, el italiano Filippo Ganna, cedió 1' 57'' respecto a Vingegaard, por lo que fue el primero en recibir con sorpresa el hecho de seguir de rosa.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026 (etapa 10)
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10; Egan Bernal subió posiciones

"No, no me lo esperaba. Me quedo con la 'maglia rosa' y quiero disfrutarlo el mayor tiempo posible. Ahora quiero ir día a día y voy a tratar de prolongar este sueño el mayor tiempo posible", concluyó.

El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) hizo honor a su apodo de "Gigante de Verbania" al imponerse con enorme autoridad en la etapa 10 del Giro de Italia disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 42 km entre Viareggio y Massa, en la que aguantó la maglia rosa por 27 segundos ante el acoso de Jonas Vingegaard.

Afonso Eulálio, portador de la 'maglia rosa' como líder de la clasificación general del Giro de Italia 2026

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Enorme Ganna, muy superior al resto, capaz de arrasar en el esfuerzo individual con registros históricos. El doble campeón mundial y plusmarquista de la hora arrasó con un tiempo de 45,53 minutos, a una media impresionante, 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km.

La octava victoria en el Giro para Ganna (Verbania, 29 años) , la sexta en crono, la firmó con una ventaja de 1' 54'' sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman, y de 1' 59'' respecto al francés Remi Cavagna (Groupama).

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