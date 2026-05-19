"No me esperaba que pasara esto en el Giro de Italia; lo disfrutaré el mayor tiempo posible"

El ciclista portugués, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), admitió, tras la contrarreloj del Giro de Italia, que "no esperaba mantener la 'maglia rosa'", lo que consiguió por tan solo 27 segundos respecto al danés Jonas Vingegaard, segundo clasificado.

Eulalio, clasificado en el puesto 41 a 4' 57'' del ganador, el italiano Filippo Ganna, cedió 1' 57'' respecto a Vingegaard, por lo que fue el primero en recibir con sorpresa el hecho de seguir de rosa.

"No, no me lo esperaba. Me quedo con la 'maglia rosa' y quiero disfrutarlo el mayor tiempo posible. Ahora quiero ir día a día y voy a tratar de prolongar este sueño el mayor tiempo posible", concluyó.

El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) hizo honor a su apodo de "Gigante de Verbania" al imponerse con enorme autoridad en la etapa 10 del Giro de Italia disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 42 km entre Viareggio y Massa, en la que aguantó la maglia rosa por 27 segundos ante el acoso de Jonas Vingegaard.



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Enorme Ganna, muy superior al resto, capaz de arrasar en el esfuerzo individual con registros históricos. El doble campeón mundial y plusmarquista de la hora arrasó con un tiempo de 45,53 minutos, a una media impresionante, 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km.

La octava victoria en el Giro para Ganna (Verbania, 29 años) , la sexta en crono, la firmó con una ventaja de 1' 54'' sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman, y de 1' 59'' respecto al francés Remi Cavagna (Groupama).