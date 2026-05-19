Arriesgar o no a Juan Fernando Quintero en Copa Sudamericana; dilema del DT de River Plate

Para River Plate, del técnico Eduardo 'Chacho' Coudet y en el que juegan los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, viene una semana bastante movida, como quiera que tendrán que atacar dos frentes ante el duelo frente a Bragantino de este miércoles, por Copa Sudamericana, y la final de la Liga de Argentina del próximo domingo frente a Belgrano de Córdoba. Y es por eso, que los principales medios han estado reportando sobre las decisiones que tomará el cuerpo técnico, para el duelo contra los brasileños, en el estadio Monumental de Núñez.

En ese aspecto, el diario 'La Nación' informó que "el gran interrogante pasa por saber si arriesgará desde el arranque a 'Juanfer' Quintero u optará por las variantes juveniles: Lautaro Pereyra y Santiago Lencina serán convocados". Hay que recordar que con Coudet, el volante de la Selección Colombia no ha tenido la oportunidad de ser titular y solamente ha sido utilizado en los segundos tiempos o en remates de partido.

Sin embargo, hace algunas horas, el sitio web de 'TyC Sports' entregó una probable nómina para el compromiso de Sudamericana y ahí apareció el antioqueño. Otro que dan por fijo es a Kevin Castaño, quien viene sin regularidad y que no cuenta para el actual entrenador de los 'millonarios'.

"Si la planificación se confirma en el último entrenamiento previo al encuentro, River presentará once cambios respecto al equipo que viene de clasificarse a la final ante Rosario Central. Aunque no está confirmado, será una formación completamente renovada", se leyó en uno de los apartados para agregar que este miércoles saltarían a la cancha Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Ian Subiabre.



¿Cómo va River Plate en la Copa Sudamericana?

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En la Copa Sudamericana 2026, River Plate lidera de forma absoluta e invicta el Grupo H tras disputarse las primeras cuatro jornadas. El equipo argentino, dirigido técnicamente por Eduardo Coudet, acumula 10 puntos producto de tres victorias —incluyendo un triunfo clave 1-0 ante Red Bull Bragantino en Brasil y un agónico 2-1 frente a Carabobo en Venezuela— y un empate. Con esta campaña, el "Millonario" se ubica en la cima de la tabla con una diferencia de gol de +3, distanciándose por cuatro unidades de sus escoltas, Carabobo y Bragantino (ambos con 6 puntos), mientras que Blooming de Bolivia cierra la zona con apenas 1 punto.