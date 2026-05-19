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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal y el INEOS, de celebración en el Giro de Italia; "es genial, lo disfrutaremos"

Egan Bernal y el INEOS, de celebración en el Giro de Italia; "es genial, lo disfrutaremos"

Inmejorable inicio de semana para el equipo en el que corre el colombiano, Egan Bernal, tras lo ocurrido en la etapa 10, que fue una exigente contrarreloj.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Filippo Ganna, ciclisita italiano y compañero de Egan Bernal en el Netcompany INEOS, ganó la etapa 10 del Giro de Italia 2026

El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) celebró este martes, en la meta de Massa, su octavo triunfo en el Giro de Italia, el sexto en una contrarreloj, y señaló que "por fin" tuvo una crono a su "medida".

"Con mi victoria y el segundo puesto de Arensman, como ya sucedió en la Tirreno Adriático, hemos completado un trabajo de equipo increíble, es una buena victoria para nosotros. Esperamos poder disfrutarla un poco esta noche y luego mantenernos concentrados durante los últimos 14 días", dijo en meta el 'Gigante de Verbania'.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026 (etapa 10)
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10; Egan Bernal subió posiciones

Ganna destacó el recorrido de una contrarreloj larga, de 42 km, sin apenas curvas, ideal para un especialista de sus características.

"Es genial una contrarreloj larga como esta. Me ha gustado mucho. Estoy muy contento de haber encontrado por fin una buena contrarreloj para mí, sin subidas", comentó.

A partir de ahora, comienza otro Giro para Filippo Ganna, con el objetivo de obtener otro triunfo de etapa, a poder ser el próximo viernes, en Verbania, su localidad natal.

Filippo Ganna, ciclista del Netcompany INEOS, ganó la etapa 10 del Giro de Italia 2026

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"Quiero intentar llegar de forma más conservadora a este gran objetivo para mí y ahora intentaremos conseguir otra victoria en una etapa en ruta. ¿Por qué no intentarlo en mi etapa de casa el viernes? También en otras etapas si tienen menos de 4.000 metros de desnivel". bromeó.

Con su octava victoria de etapa en el Giro, Ganna iguala a Diego Ulissi como el ciclista en activo más laureado en esta carrera.

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"Está claro que hemos hecho un buen trabajo con la bicicleta de contrarreloj este invierno, especialmente si se tiene en cuenta lo que ha hecho también Thymen Arensman", concluyó.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la contrarreloj del Giro de Italia 2026
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Filippo Ganna, ciclista del Netcompany INEOS, ganó la etapa 10 del Giro de Italia 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026
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