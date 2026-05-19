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Jonas Vingegaard: "fue terrible lo que se vivió en esta jornada del Giro de Italia"

Aprovechando que es un referente del mundo del ciclismo, siendo incluso favorito a ganar la 'corsa rosa', el líder del Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, alzó la voz.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el portador de la camiseta de la montaña en el Giro de Italia 2026

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) calificó de "terrible" la contrarreloj del Giro de Italia de este martes, en la que se clasificó a 3 minutos del vencedor, el italiano Filippo Ganna, y se acercó a 27 segundos de la maglia rosa, aún en poder del portugués, Afonso Eulalio.

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"Ha sido terrible, la contrarreloj era larga y llana. No es mi especialidad. Nunca se me ha dado muy bien y les viene mejor a los ciclistas más robustos y con más potencia", dijo en meta el doble campeón del Tour de Francia y ganador de la Vuelta a España 2025.

A pesar de no haber tenido su mejor día, Vingegaard avanzó de manera significativa en la general. Pasó de tener una desventaja de 2' 24'' respecto a Afonso a 27 segundos.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike en el Giro de Italia 2026

"Creo que estoy en una buena posición, me estoy acercando al maillot de líder. Hubiera estado bien poder usar el 'maillot rosa' ya, porque hay que valorar cada día que se lleva la camiseta de líder, pero también estoy contento con el azul", explicó.

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