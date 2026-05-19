Jonas Vingegaard: "fue terrible lo que se vivió en esta jornada del Giro de Italia"

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) calificó de "terrible" la contrarreloj del Giro de Italia de este martes, en la que se clasificó a 3 minutos del vencedor, el italiano Filippo Ganna, y se acercó a 27 segundos de la maglia rosa, aún en poder del portugués, Afonso Eulalio.

"Ha sido terrible, la contrarreloj era larga y llana. No es mi especialidad. Nunca se me ha dado muy bien y les viene mejor a los ciclistas más robustos y con más potencia", dijo en meta el doble campeón del Tour de Francia y ganador de la Vuelta a España 2025.

A pesar de no haber tenido su mejor día, Vingegaard avanzó de manera significativa en la general. Pasó de tener una desventaja de 2' 24'' respecto a Afonso a 27 segundos.

"Creo que estoy en una buena posición, me estoy acercando al maillot de líder. Hubiera estado bien poder usar el 'maillot rosa' ya, porque hay que valorar cada día que se lleva la camiseta de líder, pero también estoy contento con el azul", explicó.

