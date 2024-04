Jurgen Klopp, de ser amado pasó a ser señalado por el bajón de Liverpool

En pocos partidos se ha venido sintiendo un bajón significativo en el rendimiento de Liverpool, que tendrá la recta final de la era del técnico Jurgen Klopp en las próximas semanas. Y justo tras la derrota 2-0 con Everton, se han sentido críticas en contra del enternador alemán, que dejará su cargo y es muy probable que lo haga sin un título como colofón a su historia en los 'reds'.

Al revisar la tabla de posiciones de la Premier League, Arsenal acumula 77 puntos; Liverpool tiene en su haber 74 unidades y Manchester City, con un par de partidos menos, suma 73 puntos. Así, el panorama no es halagador para el conjunto en el que juega el colombiano Luis Díaz.

Y al buscar las razones del descenso de Liverpool se apunta a Klopp y su anuncio, desde el mes de enero de 2024, de marcharse del banquillo técnico del club, que también quedó eliminado recientemente de la Europa League a manos del Atalanta, de Italia.

En medio de esas críticas, el que se refirió al respecto fue el exjugador y ahora DT Wayne Rooney, quien comentó que "lo primero que tengo que decir es que como fanático del Everton me gusta mucho Klopp, pero ante su ida sus jugadores deben estar pregúntandose muchas cosas. ¿Qué me deparará el futuro?. ¿Seguiré siendo jugador del Liverpool?. No deben estar tranquilos".

Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, en acción de juego contra Everton, por la Premier League Getty Images

Publicidad

Más allá de la admiración de los hinchas del conjunto de Anfield Road por el carismático Klopp, en el ambiente rondan inquietudes por los últimos malos resultados en el fútbol inglés e incluso por el nivel de varias figuras del plantel profesional. A falta de 4 fechas, a Liverpool pocos le apuestan en la Premier, con su técnico que pasó de ser amado, a ser señalado en los medios y en las redes sociales.

¿Qué títulos ganó Jurgen Klopp con Liverpool?

Publicidad

Klopp, en más de ocho años, ha obtenido los siguientes títulos en su haber:

Una Champions League

Una Premier League

Una FA Cup

Dos Copas de la Liga U

Un Mundial de Clubes

¿Cuándo juega Liverpool?

Este sábado 27 de abril, Liverpool deberá enfrentarse de visitante con West Ham. Este compromiso será a las 6:30 de la mañana y los 'reds' están obligados a ganar.