Luis Díaz, junto a Raphinha, como los sudamericanos que brillaron en Europa, el fin de semana

El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al imponerse este domingo al Real Madrid (3-2) en el clásico disputado en Arabia Saudita. El brasileño Raphinha fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete. Luis Díaz, el otro sudamericano destacado del fin de semana.

En Alemania, el extremo colombiano Luis Díaz contribuyó con un tanto y dos asistencias a la goleada del Bayern Múnich ante el Wolfsburgo (8-1).

El guajiro hiló su segundo partido en la Bundesliga viendo puerta y llegó a nueve goles y ocho asistencias en la competición.

- Raphinha castiga al Real Madrid -



El volante brasileño Raphinha facturó por partida doble para que el Barcelona se llevara la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid (3-2).

Es la tercera ocasión en que el ex del Leeds convierte al menos dos goles en un clásico del fútbol español, y la segunda final de Supercopa consecutiva, luego de firmar otro doblete el año pasado.

Raphinha abrió el marcador (36') de un potente disparo desde el borde del área a un servicio de Fermín López.

Ya en la segunda mitad (73'), el brasileño se encargó de romper el empate para poner el 3-2 definitivo de un potente disparo desde la frontal que se desvió en Raúl Asencio antes de colarse en la puerta defendida por Thibaut Courtois.

"Hemos dado todo; hacía mucho calor (en Yeda). Me quedé emocionado al final del partido (porque) era lo que necesitábamos", dijo el brasileño a la televisión española tras el encuentro.

Raphinha, por otro lado, reconoció que tuvo algo de suerte en el tanto que selló la victoria aunque no obstante señaló que "si trabajas bien la suerte va contigo, y yo trabajo muy duro, intento dar lo mejor por el equipo y alguna vez hasta con suerte me sale".

Raphinha celebra gol con Barcelona en Supercopa de España - Foto: Getty Images

Raphinha llegó a once goles y cuatro asistencias en 17 partidos disputados en la presente temporada.

El brasileño fue titular y disputó 83 minutos antes de salir de cambio. También vio acción el defensor uruguayo Ronald Araújo, quien ingresó en tiempo de reposición (93') tras mes y medio de ausencia por motivos personales.

Raphinha se dijo "conteto" con el regreso del futbolista charrúa ya que "le pudimos demostrar lo que sentimos por él; es importantísimo para nosotros y nosotros contamos con él".

Por el cuadro merengue fueron titulares los brasileños Rodrygo y Vinícius, quien puso el empate parcial 1-1 con su sexta diana de la campaña, y el uruguayo Fedrico Valverde. En tanto, el volante argentino Franco Mastantuono ingresó de cambio en la recta final (82').

- Luis Díaz mantiene el ritmo goleador -

El volante colombiano Luis Díaz fue una de las figuras más destacadas en la goleada del Bayern Múnich ante el Wolfsburgo (8-1) al contribuir con un tanto y un doblete de asistencias.

El guajiro puso el 2-1 en el marcador (30') de un cabezazo a un centro bombeado de Michael Olise.

Ya en la segunda parte (69'), Luis Díaz envió pase filtrado para que Harry Kane pusiera el 6-1 en el marcador con un disparo desde el borde del área.

Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich. Getty

Con menos de 15 minutos por disputarse (76'), el colombiano firmó su segunda asistencia de la tarde con el pase para que Michael Olise pusiera el 7-1 en el electrónico.

Díaz, que hiló su segunda jornada de la Bundesliga viendo puerta, suma nueve goles y ocho asistencias en lo que va de la campaña del campeonato alemán.

El ex del Liverpool fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Con el triunfo, el Bayern Múnich extendió su racha a 16 partidos sin conocer la derrota para llegar a 44 unidades, ampliando su ventaja en la cima de la tabla a once puntos.