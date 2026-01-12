Atentos, fecha para presentación de Luis Muriel en el Junior; falta un detalle y listo

Lo de Luis Muriel a Junior está por darse, con días de negociaciones entre las partes y con la directiva del equipo barranquillero haciendo esfuerzos económicos para tener su flamante fichaje para este 2026, donde quiere defender el título conseguido en la Liga BetPlay 2025-II, y de paso competir en la Copa Libertadores.

Y entre tanta información, en suelo atlanticense, 'El Heraldo' dio nueva información de cómo va el trato, y hasta señalaron la fecha prevista para la presentación y confirmación del nacido en Santo Tomás.



¿Cuándo presentan a Luis Muriel en el Junior?

En el citado medio anteriormente señalaron que "la idea inicial del equipo rojiblanco es realizar el anuncio del fichaje el mismo día de la presentación oficial de la nómina para este primer semestre del año, es decir, el próximo martes (se llevará a cabo en el Pabellón de Cristal, ubicado en el Malecón del Río)", pero aunque ese es el plan inicial, todo depende del Orlando City, club con el que negocian, por lo que "esa idea podría cambiar en las próximas horas, dependiente de los acontecimientos".

Más allá de que se ha tardado en darse la oficialización de Luis Muriel, en Barranquilla reiteran que "la operación se mantiene igual. Junior está a la espera del papel que certifique que el Orlando City libera a Muriel y hasta el cierre de esta edición aún no había llegado a las oficinas rojiblancas", y aunque es un trámite importante puntualizan que "no remite complejidad alguna".

Luis Fernando Muriel, nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla. Getty Images.

Del lado del experimentado futbolista, quien lleva muchos años en el fútbol internacional, se encuentra "a la espera en Barranquilla", y mencionan que "su sueño está muy cerca de cumplirse. Un sueño al que le apostó con toda en esta oportunidad, haciendo un gran esfuerzo para poder vestirse de rojiblanco. Un esfuerzo que fue correspondido por el cuadro barranquillero", en medio de un esfuerzo de las dos partes (Muriel y Junior), para que se de la operación.



Para terminar, con la llegada del atlanticense habría una salida importante en el plantel dirigido por el técnico uruguayo Alfredo Arias, y que fue figura el semestre pasado, Steven 'Titi' Rodríguez, quien se irá "al Deportivo Cali. Con esto cerraría por completo el libro de contrataciones", ya que hay varios atacantes en la nómina y el antioqueño busca más minutos.