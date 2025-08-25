¿Los jugadores de Millonarios se le pararon a David González?; "yo los vi más sueltos contra Junior"

Millonarios tomó este fin de semana un respiro en la Liga Betplay II del fútbol colombiano gracias a una contundente victoria 3-0 sobre Junior de Barranquilla, en la cancha del estadio El Campín. De esa manera, dejó la última posición de la tabla y le dio una alegría a sus aficionados, después de la salida del entrenador David González. Contra los 'tiburones', el equipo fue dirigido por Carlos Giraldo y Ómar 'Cabezón' Rodríguez y desde este lunes se hizo cargo del grupo el experimentado Hernán Torres.

De los 'embajadores' y esa reacción vigirosa el sábado pasado se hizo un análisis en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, en el que Carlos de la Pava y Javier Hernández Bonnet pusieron sobre la mesa un interrogante concreto: ¿los jugadores de Millonarios le hicieron el cajón al DT González?

Al respecto, el primero en opinar fue Norberto Peluffo, quien afirmó que "yo no creo en eso (el cajón). Nunca como jugador escuché que algunos dijeran, vamos a perder para que saquen al entrenador. El jugador siempre quiere ganar, por eso no creo.

Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Además de eso, el 'Mono' complementó y apuntó que "en mis experiencias como entrenador tampoco me sucedió que yo me fuera y el equipo inmediatamente cambiara. Puede ser que gane, pero cuando un equipo se encuentra mal armado eso se nota. Millonarios ganó 3 a 0, pero ahora no es que le vaya a meter tres a todo el mundo. La realidad no es esa".

Otro de los que participó fue Nelson Gallego, quien complementó y dijo que "a Millonarios sin técnico frente a Junior, cuando echaron al muchacho nuevo, al encargado (Carlos Giraldo), los volantes defensivos se soltaron más, se fueron al ataque como si nada, metieron goles. Hay veces que se respeta la orden del entrenador y cuando están solos, pueden hacer cosas diferentes. Yo sí los vi muy sueltos a los jugadores de Millonarios".

¿Cuándo juega Millonarios?

Ya con Hernán Torres sentado en el banquillo, Millonarios visitará en Copa Betplay a Real Cartagena este martes, a las 8:10 de la noche, en el estadio Jaime Morón de la 'amurallada'. Dicha serie va a favor del azul por un marcador de 3-1.

