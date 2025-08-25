Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Los jugadores de Millonarios se le pararon a David González?; "yo los vi más sueltos contra Junior"

¿Los jugadores de Millonarios se le pararon a David González?; "yo los vi más sueltos contra Junior"

En el programa 'Jugada Maestra' de Ditu, se le dio un vistazo a la actuación de Millonarios frente a Junior de Barranquilla, al que superó 3-0 con superioridad y argumentos.

Jugadores de Millonarios festejando un gol contra Junior en la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025.
Jugadores de Millonarios festejando un gol contra Junior en la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Jhonatan David Reyes Rubio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:59 p. m.